Par la quantité et la rapidité de données qu’elle peut traiter, l’intelligence artificielle (IA) fait naître une foule d’innovations au cœur de nouvelles entreprises ambitieuses. Beaucoup brillaient à la foire commerciale du Festival international de l’intelligence artificielle de Cannes. En voici trois.

Latitudo 40

Des villes plus durables

IMAGE FOURNIE PAR LATITUDO 40 La technologie de Latitudo 40 peut par exemple repérer automatiquement les espaces verts d’une municipalité (sur la photo, Turin en Italie) et catégoriser chaque arrondissement selon sa capacité à respecter un règlement voulant que chaque résidence soit située à moins de 300 mètres d’un espace vert.

Lancé en 2017 par un groupe d’étudiants de l’Université Federico II de Naples, Latitudo 40 utilise l’IA pour rendre plus précises et plus détaillées les images satellites. Ces images servent ensuite à différentes applications : suivre la déforestation, le lotissement urbain, évaluer l’impact des vagues de chaleur, anticiper la construction d’infrastructures, par exemple. « Notre mission est de créer des villes plus durables et de soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique », dit Andrea Montieri, directeur du développement des affaires.

Statistique Canada se retrouve parmi les clients de Latitudo 40. Les images améliorées par l’IA servent à détecter des bâtiments, entre autres les constructions illégales. L’opération qui coûtait 85 millions de dollars revient maintenant à moins de 3 millions de dollars, précise Mattia Rigiroli, expert en sciences des données.

Latitudo 40 emploie une quinzaine de personnes et ses revenus doublent chaque année depuis sa création. L’entreprise a des accords avec les plus grandes villes européennes, dont Rome, Barcelone, Madrid et Helsinki.

Intel

De nouveaux assistants personnels

PHOTO WALDEN KIRSCH, FOURNIE PAR INTEL Employés de l’usine d’Intel en Oregon

Les micro-ordinateurs sont appelés à devenir des assistants virtuels grâce à l’IA. Chez Intel, la révolution est en cours : les modèles avec des processeurs propulsés par l’IA (Acer, ASUS, MSI, etc.) sont déjà en vente, avec des prix au détail allant de 1300 $ à 3000 $. Selon Lisa Spelman, vice-présidente chez Intel, 70 % des micro-ordinateurs de la planète utiliseront la technologie de l’IA d’ici la fin de 2028. « Et 80 % des entreprises utiliseront l’intelligence artificielle générative d’ici deux ans », ajoute-t-elle lors d’une conférence sur l’expansion mondiale de l’IA et les changements que cela entraîne.

La puissance des nouveaux modèles de micro-ordinateurs va « modifier notre façon d’interagir » non seulement avec eux, mais aussi entre nous, dit Mme Spelman. Parmi les nouvelles fonctions des ordinateurs munis d’IA, elle énumère les grandes capacités d’édition vidéo et photo, l’expérience de jeu améliorée, le classement et la réponse automatiques de courriels et la traduction en temps réel de langues pendant une rencontre en visioconférence.

Blue Frog Robotics

Pour le bien des enfants

PHOTO CAMY DUONG, FOURNIE PAR BLUE FROG ROBOTIC Le robot Buddy peut venir en aide à un enfant malade qui doit rester à la maison.

Grâce à Buddy, un petit robot à la bouille sympathique conçu par Blue Frog Robotics, un enfant malade qui doit rester à la maison plusieurs semaines peut continuer non seulement à suivre ses cours, mais aussi à interagir avec ses camarades. Contrôlé à distance par l’enfant, Buddy déploie un écran tactile et un système de retransmission audio et vidéo qui permet à l’élève de poser des questions, d’entrer en communication avec ses amis et même, d’exprimer des émotions. L’enfant retiré pour des raisons de santé n’est donc pas tout à fait absent : Buddy devient son avatar.

PHOTO CAMY DUONG, FOURNIE PAR BLUE FROG ROBOTIC Le robot Buddy peut être un bon compagnon pour une personne âgée.

Au Québec, le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) met à la disposition de sa communauté étudiante huit robots dont la mission est similaire : lié à un iPad, V-Go prend la place de l’enfant malade en classe. « Cela réduit l’isolement de l’élève, dit Kim Longpré, conseillère pédagogique en intégration du numérique au CSSMB. Le robot prend en charge, de façon ludique, les aspects pédagogique et affectif pour l’élève. » Buddy se vend environ 3600 $ et V-Go, 8000 $.