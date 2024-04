Tetris, d’abord apparu dans les salles d’arcade, a été vendu à plus de 520 millions d’exemplaires depuis sa création en 1984.

Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Question

Quel jeu qui fête cette année ses 40 ans est le plus vendu de l’histoire ?

Réponse

Il s’agit de Tetris, vendu à plus de 520 millions d’exemplaires depuis sa création en 1984, selon The Tetris Company. Minecraft arrive deuxième avec 300 millions de ventes, mais en seulement 15 ans.

Pirates pour la cause

PHOTO FOURNIE PAR MORGAN STANLEY Quelque 120 étudiants ont participé au hackathon Code pour t’engager de Morgan Stanley, à la fin de mars.

Un tableau de bord administratif « avec une interface utilisateur intuitive » pour Le Chaînon. L’intelligence artificielle générative utilisée pour « des réponses dynamiques, permettant des interactions plus efficaces entre les médecins et les patients » pour le compte du Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO). Il s’agit des deux projets gagnants, tous deux provenant d’étudiants de l’Université Concordia, qui ont été couronnés au début d’avril à l’issue du hackathon Code pour t’engager. Quelque 120 étudiants ont participé à l’évènement, et les deux prototypes choisis seront transformés en produits finaux par les experts de Morgan Stanley, organisateur de l’évènement.

Lisez le communiqué

Poids lourd dans l’ultraléger

PHOTO FOURNIE PAR ASUS Le ROG Zephyrus G14 a un design plutôt réussi, avec sa coque en aluminium, son clavier rétroéclairé avec une bonne touche et ses angles adoucis.

Le ROG Zephyrus G14 d’ASUS est un ordinateur portable conçu pour le jeu vidéo, on l’aura deviné en voyant ses caractéristiques, à commencer par sa carte graphique Nvidia RTX 4070 et ses performances impressionnantes dans les jeux que nous lui avons soumis. C’est un poids lourd, à commencer par son prix de 2899 $ et son bel écran OLED allant jusqu’à 240 Hz, mais intégré dans un beau design avec un poids plume de 1,5 kg. Si votre passion du jeu vidéo vous dicte de mettre une telle somme, le Zephyrus G14 sera à la hauteur.

Lisez notre critique intégrale

Réflexions sur l’IA

PHOTO EXTRAITE DES DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES La collection Dialogues interdisciplinaires, inaugurée cette semaine par Yoshua Bengio, regroupe les analyses de spécialistes issus de divers horizons sur les questions brûlantes concernant l’intelligence artificielle.

Si vous trouvez que le débat sur l’intelligence artificielle est trop superficiel, plongez dans la collection Dialogues interdisciplinaires, inaugurée cette semaine par Yoshua Bengio. Ces publications permettront de recueillir les analyses de spécialistes issus de divers horizons, notamment le droit, la philosophie, les communications et les sciences politiques. Parmi les premiers échanges : comment préserver les valeurs démocratiques face à l’utilisation malveillante de l’IA ? Les réponses sont tout sauf simplistes.

Consultez les premiers Dialogues interdisciplinaires

Les bienfaits du jeu

PHOTO PATRICK SANSFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Un rapport Nordicity commandé par l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) décrit en détail 11 exemples du « pouvoir transformateur des jeux vidéo ». Ci-dessus, l’extension éducative du jeu d’Ubisoft Assassin’s Creed Origins, appelée Discovery Tour.

On s’attend évidemment à ce que « la voix de l’industrie canadienne du jeu vidéo » prêche pour sa paroisse, mais le plus récent rapport commandé par l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) vaut le détour. Rédigé par la firme Nordicity, il multiplie les exemples du « pouvoir transformateur des jeux vidéo ». D’un programme de sports électroniques qui a amélioré l’assiduité de jeunes autochtones isolés à un jeu qui réduit l’anxiété chez les enfants en passant par une plateforme qui rend des personnes âgées plus actives, il décrit au total 11 expériences réussies avec des jeux vidéo.

Téléchargez le rapport Au-delà du divertissement