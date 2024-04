Presque tout dans l’édition 2024 du ROG Zephyrus G14 relève du poids lourd, à commencer par son prix de 2899 $, les performances impeccables de sa carte graphique Nvidia RTX 4070 et son écran OLED de 240 Hz. Mais il a en même temps un poids plume de 1,5 kg Allez hop, sur le banc d’essai.

On aime

Le ROG Zephyrus G14 du fabricant ASUS est un ordinateur portable conçu pour le jeu vidéo, on l’aura deviné en voyant ses caractéristiques, à commencer par sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 de 4 GHz, avec 16 Go de RAM. Ses premiers tests concernent donc ses performances telles que mesurées par Geekbench 6. Voici les résultats, plutôt impressionnants.

Son disque dur SSD modèle WD PC SN560, d’une capacité de 1 To, fait également très bien avec une vitesse en lecture de 4983 Mo/s, et de 3466 Mo/s en écriture, selon le logiciel CrystalDiskMark.

Son écran OLED de 14 pouces, avec son contraste infini et ses noirs profonds, est évidemment magnifique, capable en théorie d’aller jusqu’à 240 Hz. Nous n’avions aucun jeu sous la main pour tester cette assertion, seulement des AAA allant jusqu’à 120 Hz.

La performance la moins convaincante, c’est le jeu The Last of US Part I qui nous l’a donnée, avec un taux d’images par seconde culminant à 46, tandis que la VRAM était sollicitée à 98 %. La faute en revient vraisemblablement aux développeurs du jeu. Marvel’s Spiderman Remastered montait en effet jusqu’à 90 IPS, tandis que God of War atteignait un sommet de 115, tout en ne sollicitant que 41 % de la VRAM.

Ajoutons que la performance était sensiblement meilleure, de l’ordre de 10 %, quand le Zephyrus G14 était branché sur un moniteur 3K et 60 Hz, capable d’une résolution de 3440 x 1440. ASUS n’a pas lésiné sur la résolution du petit moniteur de 14 pouces de son ordinateur portable, qui est de 2880 par 1800, en format 16 : 10.

Le système de refroidissement de ce portable est efficace, l’appareil ne chauffant pas de façon dérangeante pendant le jeu. Il faut probablement être physicien pour comprendre ces références au « RG Intelligent Cooling », à base de métal liquide et de caloducs améliorés, mais une chose est flagrante : les ventilateurs ne sont pas sursollicités et demeurent discrets.

Pour les branchements, on dispose de deux prises de forme USB-A (en fait USB 3,2 Gen 2), tellement utiles pour les périphériques. On dispose en outre de deux ports de forme USB-C pouvant supporter DisplayPort, ce qui permet le branchement à un moniteur et le contrôle des périphériques qui y sont ajoutés. Un de ces ports USB-C peut également alimenter le portable, qui a en plus sa propre entrée d’alimentation, branchée sur l’adaptateur 180 watts fourni.

La pile a nettement plus d’autonomie que la norme des ordinateurs de jeu vidéo, avec une douzaine d’heures en diffusion de contenu vidéo, environ une demi-douzaine pour le jeu, dépendant évidemment de la gourmandise en ressources de ce dernier.

Donnons une bonne note finale au design du ROG Zephyrus G14, avec sa coque en aluminium, son clavier rétroéclairé avec une bonne touche et ses angles adoucis. S’il n’était pas un peu plus épais à 1,63 cm, on le confondrait avec un MacBook Pro.

On aime moins

Vous ne trouverez pas le Zephyrus G14 dans la section des bonnes affaires de la semaine : il est coûteux.

Peut-être parce que nous n’avons pas réinstallé et personnalisé le système d’exploitation, nous nous sommes buté de temps à autre à de petites instabilités logicielles : un écran en veille qui ne veut pas se réveiller, l’interface Nvidia qui ne veut pas lire les paramètres des jeux pour les optimiser. Rien qui ne se règle pas avec un redémarrage, mais agaçant.

On achète ?

Ce n’est pas ici qu’on recommandera l’achat d’un appareil frôlant les 3000 $. La question est d’abord d’établir si votre passion du jeu vidéo vous dicte de mettre une telle somme. Ce que nos tests et notre essai établissent, c’est qu’on acquière à ce prix un des meilleurs appareils portables pour le jeu vidéo qu’il nous ait été donné d’essayer, jamais en détresse quel que soit le jeu, plutôt silencieux, avec une image OLED parfaite.