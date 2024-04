Jeux vidéo World of Warcraft et Overwatch vont retrouver la Chine

(Shanghai) World of Warcraft et d’autres jeux vidéo à succès comme Overwatch 2 vont revenir en Chine dès cet été, ont annoncé mercredi leur développeur américain et son partenaire local, plus d’un an après leur retrait en raison d’un différend.