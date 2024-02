Poly Voyager Surround 80 UC

Le Poly Voyager Surround 80 a une capacité étonnante à détecter et se connecter rapidement aux deux appareils auxquels on l’a pairé en Bluetooth au préalable.

Le casque d’écoute Poly Voyager Surround 80 pose un sérieux dilemme. Il est le meilleur compagnon de travail que nous ayons testé, pour la connexion et la qualité des appels, mais il ne séduira pas les mélomanes, surtout avec un prix lourd de 600 $.

On aime

Le premier argument en faveur du casque d’écoute Poly Voyager Surround 80, du fabricant HP, celui qui en fait notre préféré au travail, c’est sa façon de gérer les appels téléphoniques et les vidéoconférences. Votre voix est amplifiée et revient dans le casque, à un niveau que vous pouvez contrôler. Le Poly 80 n’est pas le seul à avoir cette fonction, mais il la fait mieux, selon notre expérience, que ses compétiteurs. On entend parfaitement ses interlocuteurs et ils nous entendent bien, grâce aux 10 microphones ( !) cachés et savamment orientés pour capter la voix.

Il faut un peu de temps pour trouver l’autre grand charme de ce casque d’écoute : il a une capacité étonnante à détecter et se connecter rapidement aux deux appareils auxquels on l’a pairé en Bluetooth au préalable. L’utilisation classique, ici, est de le connecter en même temps à son ordinateur et son téléphone. Dès qu’un des appareils émet un son, il prend le dessus sur l’autre et est diffusé dans le casque. Si on retire le Poly 80 pour l’accrocher à proximité, il se met en veille et s’active quand vous le replacez sur vos oreilles.

Si votre téléphone sonne, par exemple, vous n’avez qu’à coiffer le casque pour répondre à l’appel. Et avec la multiplication des plateformes de vidéoconférences, ce casque d’écoute a une belle compatibilité avec toutes celles que nous avons essayées. Rien de plus simple, encore une fois : on met le casque et il devient l’appareil d’entrée et de sortie des parfois capricieux Zoom, WebEx, Google Meet et, surtout, Microsoft Teams. Ce dernier, nous dit-on, est un « logiciel de collaboration certifié ». La compatibilité, de toute évidence, est exemplaire.

Côté son, le Poly 80 offre une belle définition, avec des fréquences moyennes et hautes cristallines. Il dispose d’une fonction d’annulation du bruit d’une efficacité (ANC) honnête, sans plus, avec une autonomie d’environ 25 heures d’écoute. On a par ailleurs ajouté un gros bouton rouge à droite pour couper le microphone.

Le volume se règle en flattant doucement l’écouteur droit, de bas en haut pour l’augmenter. On appuie pour répondre à un appel ou mettre en pause une chanson, on glisse vers l’avant ou l’arrière pour avancer ou reculer.

En appuyant pendant deux secondes, on active ce qui est appelé le « bouton personnalisé », configurable sur l’application mobile Poly Lens. On peut appeler l’assistant vocal par défaut de son téléphone, passer de l’ANC à la transparence, connaître l’état de la batterie et des connexions ou recomposer le dernier numéro.

On a été généreux sur les à-côtés : le casque est vendu avec son étui rigide, un câble USB-C vers prise 3,5 mm pour le branchement filaire, un adaptateur USB-C-USB-A, un câble de recharge et un émetteur Bluetooth qu’on peut brancher sur une entrée USB-C.

On aime moins

Le plus gros défaut de ce casque, c’est son prix de 600,95 $. Il joue ici dans les ligues de casques d’écoute haut de gamme, mais il est loin d’avoir leur richesse de basse, leur plage de reproduction sonore et la qualité de leur ANC. Entendons-nous : écouter de la musique, un film ou un jeu vidéo sur le Poly 80 est tout de même agréable, on est loin du bas de gamme, mais il ne satisfera pas le mélomane averti.

Un message à HP : corrigez votre manuel d’instruction. Nous avons détesté ce casque au début parce que ses micros ne captaient rien, ou si peu. Nous avions suivi les consignes, mais elles étaient erronées : le bouton rouge doit être à l’arrière à droite, contrairement à ce que le schéma nous indique.

CAPTURE D’ÉCRAN Ne placez pas le casque Poly Voyager Surround 80 de cette façon : il sera à l’envers et ses micros seront inefficaces, malgré ce qu’indique le manuel.

Pour une raison mystérieuse, nous entendons parfois moins bien notre voix dans le casque.

Les commandes tactiles ne sont pas d’une sensibilité très impressionnante. Il faut souvent s’y reprendre à plusieurs reprises, notamment pour activer le bouton d’action.

On achète ?

À la moitié de ce prix, on opterait ici pour une recommandation d’achat sans équivoque. Ce casque est 100 % adapté au télétravail et pour tous ceux qui doivent jongler avec deux appareils connectés en même temps.

Il ne s’agit pas d’un casque renversant pour écouter de la musique, mais le rendu est respectable.

Est-ce que ces capacités valent si cher ? À vous de juger.