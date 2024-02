Quiz

Question

Quel nom de domaine sur l’internet ont récemment supprimé les talibans ?

Réponse

Enregistrée en 2018 avec le suffixe .af appartenant à l’Afghanistan, l’adresse « queer.af » a été suspendue par le gouvernement contrôlé par les talibans, a découvert cette semaine le site 404 Media. Cette adresse renvoyait à un serveur Mastodon qui se décrit comme « un espace éclectique queer », de toute évidence peu apprécié des talibans.

L’antivirus de 30 millions

PHOTO TIRÉE DU SITE NORTON.COM Les acheteurs québécois et ontariens d’un des logiciels antivirus Norton vendus par Symantec ont reçu récemment un courriel les avisant d’un règlement pouvant s’élever jusqu’à 30 millions, qui devrait être approuvé le 28 février prochain.

Après les claviers papillon d’Apple, au tour des antivirus Norton d’indemniser leurs clients québécois et ontariens, pour un montant maximal de 6 millions comptant. À cela s’ajoutent des licences gratuites de 90 jours ou des codes de réduction, pour un total d’une valeur maximale estimée à 30 millions. Les honoraires des avocats québécois et ontariens s’élèvent à 5,04 millions. Les acheteurs entre 2010 et 2016 d’un des logiciels antivirus Norton vendus par Symantec ont reçu récemment un courriel les avisant de ce règlement qui devrait être approuvé le 28 février prochain. Ils ont le choix entre 5 $ comptant ou des réductions et licences valant jusqu’à 30 $.

Gérer le chaud et le froid

PHOTO FOURNIE PAR SINOPÉ Sinopé a récemment ajouté à sa gamme une interface permettant le contrôle intelligent d’une thermopompe murale.

Il s’agit, à notre connaissance, du premier produit québécois permettant le contrôle intelligent d’une thermopompe murale. Et c’est le fabricant de Saint-Jean-sur-Richelieu Sinopé qui l’a récemment ajouté à sa gamme déjà bien garnie, ce qui permet de contrôler sa climatisation et son chauffage avec une tonne de fonctionnalités comme l’automatisation, la géolocalisation, des « scènes » préprogrammées avec d’autres appareils Sinopé et l’arrimage aux périodes de pointe. Malheureusement, cette interface n’est pour l’instant compatible qu’avec 25 modèles de deux marques, ACD et Convectair.

Efficace, mais cher

PHOTO FOURNIE PAR HP Le Poly Voyager Surround 80 a une capacité étonnante à détecter deux appareils auxquels on l’a associé en Bluetooth au préalable et à s’y connecter rapidement.

Le premier argument en faveur du casque d’écoute Poly Voyager Surround 80, du fabricant HP, celui qui en fait notre préféré au travail, c’est sa façon de gérer les appels téléphoniques et les vidéoconférences. Votre voix est amplifiée et revient dans le casque, et il a une capacité étonnante à détecter deux appareils et à s’y connecter rapidement. Son plus gros défaut : son prix de 600,95 $, digne des casques haut de gamme, mais sans la richesse de leurs basses et leur plage de reproduction sonore.

Bluesky ouvert

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS Un an après son lancement, le réseau social Bluesky est maintenant accessible sans invitation.

Créé en 2019 par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, le réseau Bluesky n’était accessible que sur invitation depuis février 2023. Ce qui lui a tout de même permis d’atteindre le nombre respectable de 3,2 millions d’utilisateurs en un an. Un an plus tard, Bluesky est prêt à ce que « tout le monde embarque », a-t-on annoncé sur le blogue du réseau. Finies les invitations, avec la promesse d’un réseau « ouvert et personnalisable » où l’utilisateur ne sera pas soumis « aux caprices d’entreprises privées ».

