On l’a lu un peu partout, ChatGPT peut corriger du code informatique et même concevoir des virus. Mais peut-il apprendre à un profane à concevoir des programmes ? C’est ce que notre journaliste Karim Benessaieh a expérimenté en concoctant ses premières applis. Basiques, pas très jolies ni originales, mais fonctionnelles en quelques minutes.

Il y a déjà une dizaine d’années que je tâte le terrain auprès d’utilisateurs expérimentés pour apprendre à concevoir des applis ou des jeux vidéo de base sans les dizaines, voire les centaines d’heures de formation nécessaires. La conclusion qui s’est toujours imposée : impossible de passer outre cette formation.

Je n’ai aucune base solide en informatique, à peine quelques notions de code pour jouer dans Windows 11. Ce qui est probablement plus que la moyenne des ours, mais ne me fera pas embaucher chez Apple. Par manque de temps, j’ai laissé tomber.

Jusqu’à ce que je pose tout candidement la question à ChatGPT. À travers le moteur de recherche Bing, qui utilise ChatGPT 4, je lui ai donné un ordre simple : « Crée une application pour faire la conversion entre Celsius et Fahrenheit. » Sa réponse : 22 lignes de code informatique et une explication : « Vous pouvez utiliser un langage de programmation tel que Python ou Java. Voici un exemple de code Python qui effectue cette conversion. »

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE CHATGPT 4 La réponse de ChatGPT à la question : « Crée une application pour faire la conversion entre Celsius et Fahrenheit »

Ce qui ne me dit pas grand-chose. Comment utilise-t-on Python ? « Vous pouvez télécharger Python à partir du site officiel Python.org ». Les codes informatiques, me conseille-t-il, peuvent être copiés et collés dans un éditeur comme Visual Studio Code (code.visualstudio.com) pour créer un fichier ayant une extension.py. Comme « conversion.py », ma première application.

J’ai choisi de tout faire dans Windows, 70 % du marché en juillet dernier selon Statista, mais tout cela peut être fait sur macOS ou Linux.

Dans Windows 11, il suffit ensuite d’aller dans l’invite de commandes, à partir du dossier où se trouve le script, et taper « python convertisseur .py ». Et voici le résultat de ma première appli. Je ne ferai pas fortune, mais elle fonctionne.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE APPLI ÉCRITE PAR CHATGPT 4 L’application résultant des lignes de code écrites par ChatGPT

Découvertes graphiques

On peut sûrement faire plus joli. Demandons à ChatGPT la même chose, un script Python, mais avec « interface graphique ». Le code de 46 lignes est déjà plus complexe. J’obtiens en le lançant une erreur m’indiquant que « tkinter » est introuvable. Retour à ChatGPT : que faire ? « Tapez la commande suivante : pip install tk ». Ce message reviendra souvent, il permet d’installer différents modules Python avec la commande « pip install ». On prend note.

Et nous obtenons cette application, pompeusement baptisée « Joli convertisseur », avec un champ pour entrer la température, deux boutons pour choisir Celsius ou Fahrenheit et un bouton pour Convertir.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE APPLI ÉCRITE PAR CHATGPT 4 La seconde verson de l’application résultant des lignes de code écrites par ChatGPT

Voici, en une petite vidéo de 1 minute 29 secondes, toute la démarche pour ce « joli convertisseur ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La base est là. Une fois Python et Visual Code Studio installés, j’ai commandé la même chose à ChatGPT : « Crée un script Python avec interface graphique… » avec de petites variantes, pour créer des applications en moins de cinq minutes. J’ai obtenu coup sur coup un test d’arithmétique et un jeu-questionnaire sur le Québec, cinq questions concoctées par ChatGPT avec quatre choix de réponse chacune. Si le test de maths, qui devait être de « niveau secondaire 3 », m’a semblé un peu bébête, le questionnaire sur le Québec était parfois étonnant. Quel est le nom de la chanson traditionnelle québécoise souvent jouée lors des mariages ? Quand est prévu le prochain référendum sur la souveraineté ?

La bastringue et « aucune date n’est prévue » sont les réponses, nous dit ChatGPT.

Et on ajoute tant qu’à y être un outil pour obtenir la distance moyenne entre les planètes du système solaire, et un petit amusement permettant de déterminer les distances entre sept villes québécoises qu’on choisit dans un menu déroulant. Rien de tout cela n’est révolutionnaire et ne suscitera des millions de téléchargements, mais c’est un départ bien sympathique.

Il est possible de créer une version autonome de ces applis, que n’importe qui peut ouvrir sans avoir à installer Python et ses modules. Il suffit de poser la question à ChatGPT : il faut essentiellement installer le module « pyinstaller » avec la bonne vieille commande « pip install pyinstaller ». On peut alors créer un fichier exécutable pour tout utilisateur Windows.

Quelques applis créées en rafale CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE APPLI ÉCRITE PAR CHATGPT 4 Application permettant de calculer la distance entre les planètes du système solaire

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE APPLI ÉCRITE PAR CHATGPT 4 Application permettant de calculer la distance entre des villes québécoises

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE APPLI ÉCRITE PAR CHATGPT 4 Un jeu-questionnaire sur le Québec

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE APPLI ÉCRITE PAR CHATGPT 4 Examen de mathématiques « de niveau secondaire 3 » 1 /4







Bien sûr, ChatGPT a ses limites.

Ses réponses sont inconstantes : il a refusé à quelques reprises de livrer un jeu-questionnaire sur l’actualité québécoise, affirmant que ses connaissances s’arrêtaient à 2021. Le code, parfois, ne fonctionne pas et ses précisions ne servent à rien.

Une tentative, par exemple, de créer une application dans laquelle l’utilisateur tape le nom de deux villes québécoises pour calculer les distances, utilisant Bing Maps sur les recommandations de ChatGPT, n’a rien donné. Quand je lui ai demandé de livrer un script pour dessiner un chat et un bateau, il a fourni ce résultat très drôle.

CAPTURES D’ÉCRAN TIRÉE D’UN SCRIPT COMMANDÉ À CHATGPT 4 Le résultat obtenu quand on demande à ChatGPT un script pour dessiner un chat (à gauche) et un bateau.

Un bon départ « pour s’amuser »

Validons tout cela auprès de Nicolas Bourré, professeur d’informatique au cégep de Shawinigan, un utilisateur de ChatGPT que j’avais interviewé en mai dernier. L’utilisation de Python est approuvée. « C’est le langage de facto pour faire de petits outils, des affaires académiques de premier niveau. C’est très simple à apprendre, c’est hyperpopulaire et il y a toute une communauté derrière ça. »

Le principal conseil du professeur, c’est de « morceler » les demandes. « Pour le convertisseur de Celsius en Fahrenheit, par exemple, tu demandes ensuite deux champs, tu lui dis que tu aimerais enregistrer l’historique des calculs, tu rajoutes de petites fonctionnalités morceau par morceau. »

Par contre, dès qu’il s’agit d’interroger des bases de données et de sortir « du simple calculateur », de modifier des variables dans un code informatique, le non-initié sera coincé, estime-t-il. « Tu en as fait l’expérience : quand ça ne marche pas, tu gosses. Il te manque les notions clés pour déboguer le code. Mais il y a assez de stock avec ChatGPT pour s’amuser. »