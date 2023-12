Oral-B iO Series 10 Brosse à dent en or

Plus connectée que la Series 10 d’Oral-B, on se brosse les dents avec un ordinateur. Et elle coûte presque aussi cher que certains ordis d’entrée de gamme avec son socle-chargeur intelligent WiFi, son petit écran couleur, son fonctionnement silencieux qui indique la bonne pression à appliquer. On n’arrête pas le progrès.