(San Francisco) Un juge fédéral américain a temporairement bloqué jeudi l’interdiction de l’utilisation de TikTok dans l’État du Montana qui devait entrer en vigueur en janvier 2024, estimant que la très populaire application de partage de vidéos courtes avait toutes les chances de gagner son procès en cours.

Le juge Donald Molloy a imposé une injonction sur l’interdiction de l’application chinoise, ultra populaire auprès des jeunes, jusqu’à ce que l’affaire, initialement déposée par TikTok en mai, soit jugée sur le fond.

M. Molloy a estimé probable que TikTok et ses utilisateurs obtiennent gain de cause dans le dossier, car il apparaît selon lui que la loi en vigueur au Montana non seulement viole les droits à la liberté d’expression, mais va également à l’encontre du fait que les questions de politique étrangère sont du ressort exclusif du gouvernement fédéral.

« Le dossier actuel ne laisse guère de doute sur le fait que le législateur et le procureur général du Montana étaient plus intéressés par le rôle ostensible de la Chine dans TikTok que par la protection des consommateurs du Montana », a déclaré Donald Molloy dans sa décision.

Le Montana avait promulgué en mai dernier une loi pour bannir TikTok, filiale du groupe de tech chinois ByteDance. Le texte impose à Apple et Google de ne plus proposer TikTok dans leurs magasins d’applications mobiles à partir du 1er janvier 2024, sous peine d’une amende de 10 000 dollars par jour et par infraction.

Le réseau social avait déposé un recours en justice pour faire annuler cette interdiction, arguant que cette dernière enfreint le premier amendement de la Constitution américaine garantissant la liberté d’expression.

TikTok est depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités américaines, de nombreux responsables estimant que la plateforme de vidéos courtes et divertissantes permet à Pékin d’espionner et de manipuler ses 150 millions d’utilisateurs aux États-Unis.

L’entreprise a toujours nié ces accusations.