Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle plateforme va commencer vendredi à effacer des centaines de millions de comptes inactifs ?

Réponse

Comme l’avait annoncé Google en mai dernier, on commencera dès décembre 2023 à effacer les comptes qui n’ont pas été utilisés depuis deux ans, que ce soit dans Google Drive, YouTube, Gmail ou le Google Play Store.

L’hypertrucage en affaires

PHOTO ARIEL DAVIS, THE NEW YORK TIMES L’Autorité des marchés financiers a lancé un avertissement fin novembre pour signaler que des fraudeurs peuvent utiliser l’intelligence artificielle afin d’imiter des voix connues et « pour faire dire n’importe quoi à n’importe qui avec pour ultime objectif de vous faire investir dans des placements totalement fictifs ».

L’hypertrucage, ou deepfake, qui utilise l’intelligence artificielle pour recréer vidéos et messages vocaux de personnes connues et de proches, vise maintenant votre portefeuille. L’Autorité des marchés financiers a lancé un avertissement fin novembre pour signaler que des fraudeurs peuvent utiliser l’IA « pour faire dire n’importe quoi à n’importe qui avec pour ultime objectif de vous faire investir dans des placements totalement fictifs ». On répète les conseils d’usage : ne donnez aucune information personnelle et ne transmettez pas d’argent avant d’avoir validé la fiabilité de votre interlocuteur.

Férocement sportive

PHOTO FOURNIE PAR POLAR La capacité de stockage augmentée à 32 Go de la Polar Vantage V3 permet notamment le téléchargement, avec lecture hors ligne, de cartes topographiques, idéal pour les randonnées ou les longues courses.

La Polar Vantage V3 est une montre de sport qui impressionne par la précision des mesures, une batterie de nouvelles fonctions comme un GPS à double fréquence et des capteurs optiques pour la fréquence cardiaque et une autonomie de huit jours. Elle peut enregistrer jusqu’à 150 activités différentes, pour lesquelles on peut programmer à l’infini les informations. Mais à 879,99 $, des interactions limitées avec le téléphone et une interface peu intuitive, elle ne concurrencera pas une Apple Watch ou une Galaxy Watch.

Un jeu qui enivre

PHOTO FOURNIE PAR DISTILLERIE DU QUAI La composition du gin « floral et herbacé » Outlast a été inspirée du jeu, pour les cobayes relaxant après « une stressante journée de tests en laboratoire ».

Le jeu québécois indépendant Outlast Trials ne fait pas que donner des frissons d’horreur, il peut maintenant vous faire tourner la tête. Enfin, pas le jeu lui-même, mais un sympathique produit dérivé, un gin issu de la collaboration entre la Distillerie du Quai et le studio Red Barrels. La composition de ce gin « floral et herbacé » a été inspirée du jeu, pour les cobayes relaxant après « une stressante journée de tests en laboratoire ». Le gin Outlast fera son entrée à la Société des alcools du Québec « début décembre ».

Petit ordinateur au grand cœur

PHOTO SHAOJOU HUANG, FOURNIE PAR ASUS Le ROG Ally RC71L est une console portable autosuffisante avec son écran tactile de 1080 p encadré par deux joysticks, les quatre boutons X, Y, B et A habituels et quelques touches de navigation.

Quelques fabricants ont pris bonne note du succès de la Nintendo Switch et tenté de s’en inspirer, comme Asus avec son ROG Ally RC71L. On peut chipoter sur le fait que ce petit appareil de 625 grammes n’est pas aussi convivial qu’une Nintendo Switch et qu’il gère mal l’ajout d’un moniteur. Mais tout de même, il s’agit d’un exploit technologique, permettant sur son écran de 7 pouces de jouer à tous les jeux PC et se transformant en un très bon ordinateur pour les autres tâches, à un prix raisonnable.