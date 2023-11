Le razr 40 de Motorola (à gauche) et le Galaxy Flip5 de Samsung sont deux des derniers modèles d’un retour remarqué, deux décennies plus tard, des téléphones pliables.

Qui aurait cru qu’en 2023, des téléphones pliables ayant des airs de Nokia 7200 seraient en vogue ? Que Samsung vendrait des millions d’exemplaires de son Flip ? Ou que le razr de Motorola sorti en 2004 en serait à sa troisième génération l’été dernier ? Deux des leaders dans ce « nouveau marché » du flip 2.0 expliquent ce retour, et deux nouveaux modèles, le Galaxy Flip5 et son rival plus abordable, le razr 40 de Motorola, sont passés en revue.

Vétéran de ce modèle, Motorola estime, selon ses propres études, que 37 % des clients envisagent que leur prochain téléphone sera pliable. « Je crois que ce qui rend les téléphones pliables comme le nouveau razr+ et le razr si attirants, c’est qu’ils mêlent la nostalgie du début des années 2000 à la technologie d’aujourd’hui », explique par courriel Lexi Valasek, responsable, innovation, stratégie et recherche, chez Motorola Amérique du Nord.

Samsung s’est lancé dans ce nouveau marché en 2019, avec le Z Fold, qui s’ouvre pour devenir une mini-tablette, suivi du Flip en 2020. En 2021, l’entreprise estimait le marché mondial de ces téléphones pliables à 10 millions d’exemplaires. Dans le cas de Samsung, 70 % des acheteurs ont préféré le Flip au Fold, presque deux fois plus coûteux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Un flip de Samsung qui était vendu en 2007.

En 2022, le président de la division mobile de Samsung, TM Roh, expliquait dans son blogue que « très rapidement, il est devenu évident que ce design flexible et révolutionnaire correspond parfaitement à nos modes de vie modernes ».

Écrans vibrants

Difficile de ne pas lui donner raison sur un point : les écrans des nouveaux téléphones sont presque tous énormes, allant de 6,1 à 6,9 pouces de diagonale. Les mettre dans une poche de pantalon ou de chemise est un défi, un problème que viennent résoudre les nouveaux flips.

Dépliés, le razr 40 et le Flip5 ont tout de téléphones normaux. Le premier a un écran OLED de 6,9 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz ; le second, 6,7 pouces et 120 Hz. Les couleurs sont vibrantes et la touche, très agile dans les deux cas. Pliés, ils sont réduits à de petits appareils de 3,6 pouces et 3,4 pouces.

Le Flip5, cela dit, est nettement mieux équipé sous le capot, avec un processeur Snapdragon 9 Gen 2 plutôt que Gen 1, et un petit tour sur la plateforme Geekbench 6 nous le confirme. Nous avons exclu les iPhone du palmarès, qu’ils domineraient outrageusement. À notre surprise, le Flip 5 trône comme le plus puissant téléphone Android testé cet automne.

Photos et Flip5

Côté photographique, nous avons comparé les deux batteries de caméras principales, à l’arrière quand le téléphone est déplié, avec un iPhone 15 Pro. Le razr 40 et le Flip5 ont des équipements semblables, deux caméras principales de 12 ou 13 mégapixels, soit des statistiques nettement moins flamboyantes que ce qu’on retrouve sur le marché Android en 2023.

Et pourtant, le Flip5 nous a grandement impressionné, au point où la majorité de ses photos étaient plus belles que celles prises avec l’iPhone 15 Pro. Couleurs riches, luminosité parfaitement équilibrée, contrastes bien gérés, le Flip5 nous a semblé supérieur sur bien des aspects. On peut donner un léger avantage à l’iPhone 15 Pro pour le réalisme de ses photos et les détails plus fins, notamment en nature.

Par rapport à ces deux champions, notre razr 40 a fait bien pâle figure. Les couleurs semblent délavées, parfois saturées, la mise au point automatique hésitante et les contrastes, sans vigueur.

Voici deux comparaisons, chacune en trois temps. Les différences sont toutefois moins perceptibles dans La Presse+, en raison de l’optimisation des photos.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy Flip5

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec l’iPhone 15 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le razr 40 de Motorola

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le Galaxy Flip5

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec l’iPhone 15 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec le razr 40











Les petites touches du razr 40

Malgré ses faiblesses photographiques et ses performances moindres, le flip de Motorola a quelques atouts. D’abord, son prix, d’environ 300 $ moins élevé que son rival de Samsung – la différence varie en fonction des fréquents rabais accordés par les fabricants.

Une fois refermé, il n’affiche qu’un tout petit écran tactile de 1,5 pouce de diagonale sur lequel on peut afficher quelques informations importantes, notamment l’heure, les notifications, la météo et les rendez-vous. En tournant deux fois rapidement le poignet, le menu photo apparaît et on peut prendre un cliché en appuyant sur un des boutons de volume. C’est l’option qu’on devine vedette du razr 40, que le petit écran nous rappelle sans cesse.

Une bonne note pour le recouvrement hydrofuge en cuir végane, offert en trois couleurs – beige, violet et noir.

Le grand coup du Flip5

À la différence du razr 40, on profite avec le Flip5 d’un petit écran de 3,4 pouces plus complet une fois le téléphone refermé. Il s’agit d’ailleurs d’une évolution marquée pour cette gamme de Samsung, alors que le Flip4 n’avait qu’un écran de 1,9 pouce.

L’écran est plus polyvalent, permettant par exemple l’affichage d’un clavier pour répondre aux textos, d’un calendrier, des notifications et de la météo, au total une douzaine de widgets. Contrairement au Fold, on ne peut toutefois afficher une vidéo ou une application sur le petit écran et la voir se développer en grand format dans le téléphone déplié.

Le design est plus classique, avec une coque extérieure toute vitrée, pour laquelle on offre pas moins de huit choix de couleurs. Déplié à moitié, le Flip5 peut se diviser en deux parties, une vidéo ou l’appareil photo s’affichant par exemple en haut, tandis que les commandes sont disponibles dans la partie inférieure.

Économie ou performance ?

Pour l’aspect purement technique, il semble évident que le meilleur choix ici est le Flip5, plus puissant, aux photos remarquables et au petit écran extérieur nettement plus polyvalent. Difficile toutefois de faire abstraction du fait que le razr 40 est dans une autre catégorie de prix, plus proche du milieu de gamme. Son rapport qualité-prix demeure intéressant et sa conception est bien pensée sur plusieurs aspects.

Deux choix intéressants, pas de doute, pour des raisons différentes.

razr 40 Prix : 999,99 $ (en rabais à 699,99 $ en date du 19 novembre) Consultez la page officielle de Motorola Canada (en anglais)