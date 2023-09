Intelligence artificielle

En attendant la loi, un code de conduite « volontaire »

À l’image des États-Unis, Ottawa veut convaincre les principales entreprises technologiques canadiennes de souscrire volontairement à un code de conduite pour éviter les dérives de l’intelligence artificielle. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a profité de l’ouverture du sommet ALL IN à Montréal mercredi pour faire cette annonce.