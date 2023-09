« Unis, Cisco et Splunk vont aider les entreprises à passer de la détection des menaces et de la réaction, à l’anticipation et à la prévention des menaces », ont relevé les deux partenaires.

(New York) Le spécialiste des réseaux de communication en entreprises Cisco va débourser 28 milliards de dollars, entièrement financés en liquide, pour acquérir l’éditeur de logiciels d’analyse de données Splunk.

Agence France-Presse

Cette transaction, annoncée jeudi par les deux groupes dans un communiqué commun, offre aux actionnaires de Splunk 157 dollars par titre.

Vers 12 h (heure de l’Est), l’action bondissait de 21,26 % à 145 dollars tandis que celle de Cisco reculait de 4,24 % à 53,15 dollars à la Bourse de New York.

L’opération devrait être finalisée d’ici la fin du troisième trimestre 2024, après obtention des autorisations réglementaires et du feu vert des actionnaires de Splunk. Elle a été approuvée à l’unanimité des deux conseils d’administration.

« Unis, Cisco et Splunk vont aider les entreprises à passer de la détection des menaces et de la réaction, à l’anticipation et à la prévention des menaces », ont relevé les deux partenaires.

Ils ont assuré qu’ils allaient former « l’une des plus grandes sociétés d’édition de logiciels au monde » qui va permettre d’« accélérer la transformation de l’activité de Cisco vers des revenus plus récurrents ».

La transaction devrait générer des liquidités et une marge brute positive la première année fiscale suivant sa finalisation, et un bénéfice net hors exceptionnels dans la deuxième année, selon les entreprises.

Cette opération « est logique au vu de nos récentes discussions avec des experts », a commenté Joseph Brunetto, analyste de Third Bridge, rappelant des « rumeurs sur Cisco cherchant à racheter Splunk pour environ 20 milliards remontant à février 2022 ».

Cela « correspond à la stratégie de fusion-acquisition de Cisco pour étoffer son offre en matière de cybersécurité », a-t-il ajouté.

Selon lui, la prime sur le cours « illustre les efficacités opérationnelles » engagées par le patron de Splunk Gary Steele.

Cette acquisition n’affectera pas le programme de rachat d’actions ni le versement de dividendes prévus précédemment par Cisco, ont assuré les groupes.

Selon son site internet, Splunk a été créé en 2003 et détient plus de 1100 brevets. La société, cotée sur le NASDAQ, emploie plus de 7500 personnes dans le monde.

Son chiffre d’affaires a atteint 911 millions de dollars au deuxième trimestre, dont 445 millions pour les services d’infonuagique (+29 %), et une perte nette de 63,25 millions.

Il tablait sur un chiffre d’affaires dans une fourchette de 3,92 à 3,95 milliards sur l’année.

Fondé en 1984, Cisco a enregistré une croissance de 11 % de son chiffre d’affaires à 57 milliards de dollars sur son exercice décalé 2023 achevé le 29 juillet, et un bénéfice net de 12,6 milliards (+7 %).