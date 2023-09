(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, préoccupée par la posture offensive de la banque centrale américaine (Fed) et ses conséquences possibles sur l’économie des États-Unis.

Le Dow Jones a reculé de 1,08 %, l’indice NASDAQ a perdu 1,82 % et l’indice élargi S&P 500 a rétrogradé de 1,64 %.

La Bourse de Toronto clôture sur un recul de plus de 400 points

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse de plus de 2 %, plombée par les pertes des secteurs des métaux de base et des technologies de l’information.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 423,07 points, soit 2,09 %, pour terminer la séance avec 19 791,62 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 74,15 cents US, en baisse par rapport à celui de 74,50 cents US de mercredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 3 cents US à 89,63 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a effacé 8 cents US à 2,84 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a plongé de 27,50 $ US à 1939,60 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié de 8 cents US à 3,70 $ US la livre.

La Presse Canadienne