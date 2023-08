Musk affirme que son « combat » contre Zuckerberg aura lieu en Italie

(Washington) L’éventuel « combat » entre les patrons de Meta (Facebook) et X (ex-Twitter), Mark Zuckerberg et Elon Musk, se déroulera en Italie, a affirmé vendredi ce dernier en citant le poète Horace, sans convaincre pour l’heure son rival du lieu de ce possible duel.