L’éventuel combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg sera retransmis sur X

(Washington) L’éventuel combat d’arts martiaux mixtes (MMA) dans une cage entre les patrons de X (ex-Twitter) et Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, annoncé fin juin, pourrait avoir lieu le 26 août et être retransmis sur la plateforme du milliardaire sud-africain, selon les deux protagonistes