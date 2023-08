« Le marché aime les certitudes, or il y a beaucoup d’incertitudes maintenant à propos de l’inflation », a affirmé Adam Sarhan de 50 Park Investments.

(New York) Les indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé vendredi, indécis après un rebond de l’indice des prix de gros en juillet aux États-Unis.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a avancé de 0,30 % à 35 281,40 points, le NASDAQ, à forte coloration technologique, a cédé 0,68 % à 13 644,85 points et le S&P 500 s’est replié de 0,11 % à 4464,05 points.

L’indice des prix de gros a augmenté de 0,3 % sur un mois en juillet, alors que les analystes s’attendaient à +0,2 % et que les prix avaient été stables le mois d’avant. Ce sont les coûts des services (+0,5 %) qui ont tiré la hausse, montrant que l’inflation est encore présente.

« Ces données sur l’inflation ont été plus fortes que prévu et le marché a été pris de court car l’indice CPI d’inflation la veille était ressorti plus faible qu’attendu », a souligné Adam Sarhan de 50 Park Investments.

L’inflation générale en juillet sur un an, annoncée jeudi, a accéléré à 3,2 %, contre 3 % et 3,3 % attendu.

« Le marché aime les certitudes, or il y a beaucoup d’incertitudes maintenant à propos de l’inflation », a encore affirmé Adam Sarhan.

« La raison pour laquelle c’est important est que la Réserve fédérale (Fed) a assuré que son premier but était de combattre l’inflation. Clairement, on est en train de voir des tensions inflationnistes dans plusieurs secteurs de l’économie ce qui pourrait faire grimper les indices d’inflation », a expliqué l’analyste. Les cours du pétrole sont par exemple à la hausse depuis sept semaines d’affilée ce qui fait grimper le prix de l’essence à la pompe.

Pour Will Compernolle de FHN Financial, ces chiffres « ne devraient pas changer les perspectives de la prochaine réunion du comité monétaire de la Fed en septembre », qui devrait conserver un statu quo sur les taux directeurs d’après les paris des marchés.

Mais si les tensions inflationnistes se confirment, « la Fed aura le dos au mur et devra relever les taux pour contrer l’inflation », a estimé pour sa part Adam Sarhan.

Si les paris des investisseurs misent à une écrasante majorité pour un statu quo des taux de la Fed en septembre, les chances d’une hausse en novembre ont un peu augmenté vendredi (33 %), selon les calculs de CME Group sur les produits à terme.

Sur le marché obligataire, les taux se tendaient nettement. Celui à 10 ans s’inscrivait à 4,16 % vers 16 h 10 (heure de l’Est) contre 4,10 % la veille.

À la cote, le secteur technologique a conduit la baisse. Les fabricants de semi-conducteurs ont conclu nettement dans le rouge. AMD a rendu 2,41 %, Nvidia -3,62 %, Micron Technologie -1,64 %.

Tesla a lâché 1,10 % à 242,65 dollars et Meta a cédé 1,34 % à 301,64 dollars, sans doute sans rapport avec le fait que le patron du constructeur de véhicules électriques et de X (ex-Twitter) Elon Musk a annoncé qu’il comptait organiser son combat avec le dirigeant de Facebook Mark Zuckerberg en Italie.

Le Dow Jones quant à lui a été soutenu par les laboratoires Merck (+1,80 %) et le groupe pétrolier Chevron (+2,01 %).

Les poids lourds de la distribution qui sont au programme de la semaine prochaine pour la publication de leurs résultats se sont maintenus dans le vert à l’instar des hypermarchés Walmart (+0,59 %), de la chaîne de bricolage Home Depot (+0,52 %) et l’enseigne de supermarchés Target (+0,10 %).

Le groupe Tapestry qui chapeaute les marques Coach et Kate Spade, a gagné 1,30 % après avoir perdu presque 16 % la veille alors qu’il a annoncé le rachat de Capri, maison mère de Michael Kors et Versace. Capri a cédé 1,41 % après une envolée de 55 % jeudi.

La plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase s’est délestée de 2,85 % à 81 dollars alors que l’image du secteur a encore souffert. Vendredi, un juge de New York a renvoyé en prison Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme déchue FTX, pour n’avoir pas respecté les règles de sa liberté conditionnelle.