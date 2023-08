L’indice Dow Jones gagnait 0,57 %, le NASDAQ, à dominante technologique, avançait de 0,41 % et l’indice S&P 500 de 0,58 %, lors des premiers échanges.

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert dans le vert lundi après une semaine négative, plombée par la hausse des taux obligataires et l’abaissement de la note de la dette américaine.

Agence France-Presse

Vers 9 h 50 ( heure de l’Est ), l’indice Dow Jones gagnait 0,67 %, le NASDAQ, à dominante technologique, avançait de 0,22 % et l’indice S&P 500 de 0,49 %.

Sur la semaine, le Dow Jones a lâché 1,1 % après trois semaines positives. L’indice élargi S&P a perdu 2,3 % et le NASDAQ a reculé de 2,8 %.

Cette semaine, le rythme des annonces de résultats d’entreprises va ralentir. Jusqu’ici, près de 80 % des sociétés du S&P 500 ont publié des résultats nets meilleurs que prévu, en revanche, elles ne sont que 59 % à avoir dépassé les prévisions de chiffres d’affaires. « C’est un plus bas depuis trois ans », a noté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Parmi les résultats attendus cette semaine figurent les laboratoires Eli Lilly ( +0,92 % après l’ouverture ), le transporteur UPS ( +0,39 % ) et Disney ( +0,10 % ).

Les investisseurs vont surtout se concentrer sur l’inflation alors que l’indice CPI des prix à la consommation pour juillet sera publié jeudi. Les analystes s’attendent à ce que les prix aient continué d’augmenter de 0,2 % le mois dernier.

Une gouverneur de la banque centrale américaine ( Fed ) Michelle Bowman a répété lundi que l’inflation « restait bien au-dessus de la cible des 2 % » annuels de la Fed. Elle a souligné aussi que « le marché du travail restait tendu avec davantage d’offres d’emplois que de travailleurs disponibles ».

« Dans ces conditions, j’étais favorable à une hausse des taux en juillet et je m’attends à ce que d’autres hausses soient nécessaires pour abaisser l’inflation vers la cible du Comité monétaire », a ajouté cette membre votante du Comité. La prochaine décision monétaire de la Fed est prévue le 20 septembre.

Vendredi, les chiffres de l’emploi ont montré un marché du travail encore tendu : le taux de chômage a reculé à 3,5 %, les créations d’emplois ont pourtant ralenti à 187 000 contre 200 000 attendus, mais les rémunérations ont augmenté ( +0,4 % ), signe que l’inflation est toujours active.

Le président de la Fed de New York, John Williams, lui, estime que le niveau des taux de la Fed « est très proche du pic ». « La question est de savoir combien de temps doit-on garder ce niveau restrictif des taux », s’est-il interrogé dans un entretien avec le New York Time lundi.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans remontaient à 4,06 % contre 4,03 % vendredi. Ils s’étaient tendu jusqu’à 4,20 % la semaine dernière, dans le sillage d’un abaissement de la note de la dette des États-Unis après les annonces de massives émissions d’emprunts dans les mois à venir de la part du Trésor américain.

Le dollar était stable.

À la cote, Lucid qui doit annoncer ses résultats trimestriels lundi chutait de 2,87 % à 6,43 dollars. Le constructeur de véhicules électriques vient de baisser le prix de certains de ses modèles.

La firme de renseignements Palantir, qui doit aussi publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture, glissait de 1,38 %.

Les onze secteurs du S&P étaient dans le vert, menés par les secteurs des communications ( +1,02 % ), les banques ( +0,96 % ) et l’industrie ( +0,95 % ).