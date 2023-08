(San Francisco) Threads, la nouvelle appli sociale de Meta, vient de connaître un départ en lion. Avec 100 millions de téléchargements en moins d’une semaine, Threads semblait en voie de détrôner Twitter.

Yiwen Lu The New York Times

Mais le nombre de téléchargements n’est pas garant du succès à long terme. Threads peut-il durer ?

Pour le savoir, on a fait une expérience. On a trouvé 15 personnalités parmi les plus suivies sur Twitter qui ont rejoint Threads. Parmi elles, il y a Katy Perry, Ellen DeGeneres, Bill Gates, Britney Spears, Shakira et Oprah Winfrey. Ensuite, on a comparé leur activité sur Twitter avec leur activité sur Threads chaque jour depuis le 5 juillet, date de lancement de Threads. On a aussi examiné leur activité sur Instagram, qui a développé Threads (les deux appartiennent à Meta).

PHOTO GARETH CATTERMOLE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Katy Perry est une des célébrités qui s’est inscrite sur Threads dès la première semaine ayant suivi le lancement de l’application concurrente de Twitter. On la voit ci-dessus durant les célébrations entourant le couronnement de Charles III à Londres, le 6 mai 2023.

L’idée était de voir sur quelle plateforme ces célébrités – elles ont refusé de commenter ou n’ont pas souhaité répondre à nos questions – étaient les plus actives. Le résultat n’est qu’un premier aperçu, mais pourrait être un indicateur de ce qui arrivera à Threads.

Dans un premier temps, de nombreuses célébrités ont adopté Threads.

« Bienvenue au Twitter gai ! »

Mme DeGeneres, sur Twitter depuis 2008, n’avait pas tweeté depuis la fin d’avril. Elle a été parmi les 3000 premières personnes à télécharger Threads.

Le 5 juillet, elle a écrit sur Threads : « Bienvenue au Twitter gai ! » Très vite, plus de 7000 réponses ont suivi.

Sur nos 15 célébrités, Mme DeGeneres est l’une des trois qui avaient cessé de publier sur Twitter au cours des derniers mois et qui sont apparues sur Threads. Les deux autres sont Selena Gomez (aucun tweet depuis la fin de mai) et Oprah Winfrey (rien depuis janvier). Mme Gomez a utilisé Threads pour saluer ses admirateurs, tandis que Mme Winfrey a déclaré qu’elle était sur Threads pour promouvoir un remake musical du film La couleur pourpre, qu’elle a produit.

PHOTO MATT SAYLES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sur Threads, Demi Lovato a dialogué avec ses fans, leur demandant des recommandations musicales, même si elle n’y a que 2 millions d’abonnés (en date du 26 août), une fraction des 53 millions de personnes qui la suivent sur Twitter.

D’autres célébrités, comme Demi Lovato, ont commencé à privilégier Threads par rapport à Twitter. Durant la première semaine de Threads, Lovato a publié six messages sur Threads et un seul sur Twitter pour promouvoir la version rock de son succès Sorry, Not Sorry.

Sur Threads, Mme Lovato a dialogué avec ses fans, leur demandant des recommandations musicales, même si elle n’y a que 2 millions d’abonnés (en date du 26 août), une fraction des 53 millions de personnes qui la suivent sur Twitter.

Wiz Khalifa a été le plus prolifique sur Threads, avant de réduire l’allure. Le rappeur, de son vrai nom Cameron Jibril Thomaz, y a publié des messages originaux et partagé les messages et les réponses d’autres personnes. En moyenne, il a publié 38 messages par jour sur Threads au cours des deux premières semaines, contre seulement cinq messages par jour sur Twitter.

« Fier d’apporter l’herbe sur Threads »

En gros, ses messages sur Threads mêlaient texte, photos et vidéos avec des informations sur sa vie personnelle. « Fier d’apporter l’herbe sur Threads », écrivait-il le 5 juillet en bas d’une vidéo dans laquelle il allume un joint.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY, FOURNIE PAR REUTERS Le rappeur Wiz Khalifa s’est beaucoup investi sur Threads, au début, mais semble s’en être lassé. On le voit ci-dessus effectuant le premier lancer avant le match de baseball entre les Pirates de Pittsburgh et les Guardians de Cleveland le 23 juillet dernier à Pittsburgh.

Mais son activité sur Threads a vite diminué. Durant la première semaine, il a répondu à plus de 100 messages (surtout à ceux qui avaient répondu à ses messages à lui). Dès la deuxième semaine, ses réponses sont devenues plus rares. Il a aussi réduit ses messages originaux et ses partages.

À partir du 16 juillet, il a repris son activité sur Twitter, écrivant parfois plus de 10 fois par jour. Il est toujours plus actif sur Threads, mais il a commencé à publier le même contenu sur les deux plateformes.

Sur les 15 célébrités que nous avons suivies et qui ont rejoint Threads, quatre – Perry, Kim Kardashian, Kylie Jenner et Miley Cyrus – n’y avait rien mis. Et comme Khalifa, d’autres semblent avoir perdu leur enthousiasme initial pour Threads. Shakira, après avoir été active sur Threads pendant la première semaine, n’y a plus touché après le 13 juillet. Ellen DeGeneres, qui avait mis six messages sur Threads durant la première semaine, ne l’a fait qu’une seule fois durant la semaine précédant le 26 juillet.

Leur participation à la baisse n’est pas inhabituelle. Le temps moyen passé sur Threads par ses utilisateurs était de 3,3 minutes par jour le 24 juillet, contre 19 minutes le 6 juillet, selon les données de Sensor Tower, une société d’analyse marketing. Par contraste, les utilisateurs passent en moyenne 60 minutes par jour sur Instagram et 29,3 minutes sur Twitter, toujours selon Sensor Tower.

Bref, c’est Instagram qui gagne !

Cet article a été publié dans le New York Times.