« Étrange » ou « tendance » ? Après le lancement du nouveau casque audio avec purificateur d'air Dyson Zone, les Londoniens ont une opinion mitigée.

Agence France-Presse

Devant le magasin de démonstration d'Oxford Street où ils peuvent découvrir le casque dans la vitrine, les réactions ne manquent pas.

« Au début, ça a l'air idiot, mais quelques années plus tard, de plus en plus de gens commencent à s'y habituer. Pour l'instant, c'est le début, ça va paraître un peu bizarre. Moi-même, je ne l'utiliserais pas, mais posez-moi à nouveau la question dans 20 ans, et vous verrez ce que je dirai », lance José Baptista.

« Je crois que je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ce serait donc étrange au début. Mais évidemment, si ce produit devient très célèbre, je pense que nous nous y habituerons tous. Peut-être que ce ne sera pas si étrange si nous commençons à voir des gens les porter. Mais au début, oui », ajoute Brenda, une étudiante.

La compagnie Dyson précise que le produit a été imaginé et développé avant la pandémie de COVID-19.