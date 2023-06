Vie numérique

La mort des réseaux sociaux (tels qu’on les connaissait)

Pour la première fois depuis leur fondation, les grands réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube voient apparaître des lumières rouges sur leur tableau de bord. Revenus en baisse, utilisation qui plafonne, controverses et amendes records, montée en force des concurrents, le marasme est assez évident pour que de nombreux experts prédisent la mort des réseaux sociaux. Et si la rumeur de leur mort semble nettement exagérée, il est évident que cette industrie en crise se métamorphose. Les preuves.