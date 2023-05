Jeu vidéo

Le dernier Zelda signe le meilleur démarrage de la saga

(Paris) Le jeu vidéo d’aventure « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde en seulement trois jours, devenant le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga développée par Nintendo.