Apple a fait dans les dernières semaines une découverte majeure, mais ne l’annoncera vraisemblablement pas au public. De quoi s’agit-il ?

Réponse

Après une traque de plusieurs mois, impliquant notamment la dissémination de fausses informations auprès de certains de ses employés, Apple a réussi à identifier la source d’un internaute trop bien informé appelé @analyst941 sur Twitter. Il s’agirait de sa sœur, qui a été congédiée.

Tablette transformable

PHOTO FOURNIE PAR GOOGLE La Pixel Tablet se transforme en Nest Hub une fois posée sur son chargeur, qui fait également office de haut-parleur.

La conférence Google I/O la semaine dernière a été dense en annonces, mais nous avons surtout retenu celle d’une première tablette depuis belle lurette, que nous avons pu essayer. La Pixel Tablet a un écran ACL de 11 pouces et des spécifications honnêtes pour son prix de 699 $, mais elle se transforme en Nest Hub une fois posée sur son chargeur qui fait également office de haut-parleur. Quant au téléphone pliable Pixel Fold à 1799 $ US, sa disponibilité au Canada n’a pas été précisée.

La fête des idées

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est si inventif et surprenant qu’on tombe sous le charme.

Avec son scénario fantastique assez convenu, le 20e opus de la franchise Zelda sorti le 12 mai dernier pourrait n’être qu’un énième jeu de rôle où alternent combats, quêtes de nourriture et d’améliorations d’armes. Mais The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est si inventif et surprenant qu’on tombe sous le charme. Le cœur de la mission, c’est de repérer des sanctuaires qui donneront une « lueur bienfaisante » en résolvant des énigmes souvent assez corsées. Une superbe suite à Breath of the Wild.

Chère, la donnée canadienne

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS À 7,75 $ en moyenne le gigaoctet, le Canada se retrouve au 4e rang mondial si on le compare à des pays au niveau de vie équivalent, selon une comparaison de HelloSafe.

Le site de comparaison de produits financiers HelloSafe confirme par une recherche maison ce que bien des voyageurs savaient : on paie cher au Canada pour les données mobiles. À 7,75 $ en moyenne le gigaoctet, on se retrouve au 4e rang mondial si on se compare à des pays au niveau de vie équivalent, dépassés par la Corée du Sud (16,36 $), la Suisse (9,61 $) et la Nouvelle-Zélande (8,77 $). À titre d’exemple, le gigaoctet de données mobiles coûte 26 fois plus cher au Canada qu’en France.

Comprendre les panneaux

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Une photo, et l’appli Parky.AI donne un verdict instantané quant à la légalité du stationnement et un résumé des interdictions. Son taux d’exactitude est de 74 % pour « les panneaux compliqués ».

Les superpositions de panneaux d’interdiction de stationnement peuvent donner des maux de tête, surtout dans certains quartiers montréalais. Une jeune pousse s’est attaquée au problème avec son application Parky.AI, offerte depuis une semaine sur l’AppStore. L’utilisation est archisimple : une photo, et l’appli donne un verdict instantané quant à la légalité du stationnement et un résumé des interdictions. Son taux d’exactitude est de 74 % pour « les panneaux compliqués ». En une dizaine d’essais, nous ne l’avons jamais prise en défaut.