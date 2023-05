Le rapport commandé par Meta suggère que le marché des technologies de réalité augmentée et virtuelle croîtra à un taux de croissance annuel composé de 15,5 % entre 2022 et 2027.

(Toronto) Le métavers pourrait ajouter entre 45,3 milliards et 85,5 milliards au produit intérieur brut (PIB) canadien d’ici 2035, selon un nouveau rapport commandé par Meta, la société mère de Facebook.

La Presse Canadienne

Le document, préparé par le cabinet de conseil Deloitte, calcule que le monde interactif virtuel connu sous le nom de métavers pourrait représenter 1,3 % à 2,4 % du PIB du pays.

Meta a été l’une des entreprises les plus importantes à parier sur le métavers, et son chef de la direction, Mark Zuckerberg, a prédit que les gens l’utiliseraient pour le travail et la socialisation.

Selon le rapport de Meta et Deloitte, plusieurs entreprises canadiennes utilisent déjà une technologie de type métavers pour former des étudiants en médecine à la chirurgie et améliorer l’expérience d’achat en ligne.

À mesure que ces efforts s’élargissent, leur rapport suggère que le marché des technologies de réalité augmentée et virtuelle croîtra à un taux de croissance annuel composé de 15,5 % entre 2022 et 2027.

Cependant, une étude Ipsos citée dans le rapport a indiqué que moins du tiers des Canadiens interrogés avaient une opinion positive du métavers.