Hogwarts Legacy

Le jeu vidéo de la saga Harry Potter dépasse le milliard de revenus générés

(Paris) Le jeu vidéo Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard, issu de l’univers de Harry Potter, s’est vendu à plus de 15 millions d’unités et a généré plus de 1 milliard de dollars dans le monde depuis son lancement le 10 février, a annoncé vendredi son éditeur.