(Vancouver) Ssonia Ong ne pensait pas qu’une vidéo de 25 secondes qu’elle a publiée en mimant en musique l’histoire de son amour de collège, de son mariage, puis de ses quatre enfants deviendrait virale sur TikTok.

Nono Shen La Presse Canadienne

Trois ans plus tard, avec 9,2 millions d’abonnés, Ssonia Ong ne sait pas ce qu’elle ferait sans cette application.

Elle est l’une des nombreuses « influenceuses » canadiennes qui dépendent de l’application et qui expriment leurs inquiétudes concernant les appels croissants dans le monde entier pour interdire TikTok en raison de la possibilité que son propriétaire chinois autorise la transmission de données sensibles des utilisateurs au gouvernement chinois.

Les législateurs du Canada, des États-Unis, d’Europe, d’Inde, de Nouvelle-Zélande et d’autres ont interdit l’application des appareils gouvernementaux, malgré les assurances du propriétaire de l’application vidéo abrégée, ByteDance, que les informations ne seraient pas utilisées par le gouvernement chinois ou pour promouvoir la propagande pro-Pékin.

Mme Ong, qui vit à Vancouver, a déclaré au cours d’une entrevue qu’elle comprenait que les problèmes de sécurité et de protection des données sont importants, mais qu’elle serait « très déçue » si la plateforme devait être complètement interdite, car sa portée est « sans précédent », ce qui la distingue de plateformes similaires.

Des petites entreprises prospères

« Très certainement, ceux-ci sont très préoccupants pour ceux d’entre nous qui comptent sur TikTok. Il y a tellement de petites entreprises qui y prospèrent et y survivent », a déclaré Mme Ong.

Bien que Mme Ong ne donne pas de chiffre exact, elle a déclaré que son revenu annuel se situait dans les six chiffres en s’associant à différentes marques.

« J’ai un responsable qui m’aide à négocier les contrats et nous faisons attention à ce stade avec qui nous travaillons. J’ai besoin de me sentir authentique », a indiqué Mme Ong, ajoutant que la plupart des marques avec lesquelles elle a collaboré sont des produits pour bébés et des collations.

Tina Nguyen, une artiste de murale de l’Ontario et créatrice de contenu sur TikTok, a déclaré que la crainte d’une interdiction ne l’affecterait pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel.

« Nous avons tellement grandi grâce à TikTok, a affirmé Mme Nguyen. Donc, je ne veux pas perdre ça. »

En tant que propriétaire de XXL & CO Ltd., une marque de vêtements qui vend des chouchous et des accessoires artisanaux, Mme Nguyen compte plus de 474 900 abonnés sur sa chaîne, où elle documente les coulisses du processus de fabrication de ses produits.

Avec l’aide de TikTok, Mme Nguyen a déclaré que les revenus de son entreprise avaient atteint sept chiffres en deux ans et que son espace de travail était également passé de son appartement de 37 mètres carrés à un entrepôt de 371 mètres carrés.

« Nous avons une grande communauté là-bas qui nous soutient. Je ne voudrais pas perdre cette communauté qui se soucie réellement de notre bien-être et veut nous aider. »

Mêmes enjeux sur les autres plateformes

Darcy Michael, un humoriste et acteur de Colombie-Britannique, a souligné qu’il ne pouvait pas « reprocher à TikTok des problèmes de confidentialité » alors que d’autres plateformes de médias sociaux font la même chose, vendant les mêmes données à des fins lucratives.

« Si les gouvernements interdisent une application de médias sociaux sur leurs téléphones, ils seraient idiots de ne pas toutes les interdire, car ils travaillent tous dans le même secteur.

« Elles collectent toutes des données », a déclaré M. Michael, qui gère une chaîne TikTok avec son partenaire, Jeremy Baer, qui compte 3,5 millions d’abonnés.

En tant que comédien, M. Michael a déclaré avoir passé 15 ans à essayer de trouver son public au Canada.

Bien qu’il ait eu quelques « succès médiocres », ce n’est que lorsqu’il a commencé à publier son numéro de stand-up sur TikTok pendant la pandémie qu’il a réussi.

« Et c’était comme si j’avais enfin trouvé mon public. Cela a changé nos vies. C’était rassurant de ne pas avoir gâché ma vie », a souligné M. Michael en riant.

Un siège social soumis à la juridiction chinoise

M. Michael, Mme Ong et Mme Nguyen faisaient partie des huit créateurs qui ont eu la chance de rencontrer le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, plus tôt ce mois-ci à Vancouver pour parler de l’effet que l’application a eu sur leur vie et leurs communautés.

Selon Brett Caraway, professeur d’économie des médias à l’Université de Toronto, les problèmes de sécurité concernant TikTok provenaient du siège social de sa société mère en Chine, qui est soumise à la juridiction chinoise.

« Il est vrai que le gouvernement chinois pourrait obliger ByteDance à fournir des données sur ses utilisateurs et cela pourrait être quelqu’un vivant aux États-Unis », a expliqué M. Caraway.

Mais il a déclaré qu’une grande partie de l’accent mis actuellement sur TikTok est due au fait qu’il y a eu une « escalade des tensions » entre des pays comme les États-Unis, le Canada et la Chine.

Abandonner TikTok en tant que créateur de contenu entraînerait des coûts supplémentaires qui pourraient être assez élevés, a précisé M. Caraway.

« Si vous êtes un créateur de contenu et que vous avez des millions d’abonnés et qu’ils sont tous sur TikTok et que c’est votre source de revenus, vos coûts de changement sont assez élevés, car si vous essayez de migrer vers une autre plateforme, il n’y a aucune garantie que tous de vos partisans viennent avec vous », a conclu M. Caraway.

