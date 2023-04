Il ne remplacera jamais un bon ménage effectué par un humain motivé, sa programmation est parfois capricieuse, mais l’aspirateur et laveur intelligent Tapo RV30 Plus rendra votre maison plus propre que jamais sans trop d’efforts.

On aime

Le robot Tapo RV30 Plus, du fabricant TP-Link, est un aspirateur en forme de grosse rondelle noir et blanc, d’un diamètre de 341 mm pour 95 mm de hauteur. À l’avant, une petite brosse rotative qui dépasse lui permet d’étendre sa portée et de ramener la poussière et les petits déchets vers sa brosse principale.

Un compartiment à l’arrière peut contenir 300 ml d’eau, qui vient imbiber un tissu fixé avec du velcro qu’il faut nettoyer après chaque utilisation. Cet ensemble ajoute une fonction serpillière au Tapo RV30 Plus. La station de recharge vers laquelle revient automatiquement le robot permet en outre à celui-ci de se vider. Il faut des mois de ménage quotidien – 70 jours, selon le fabricant – avant de devoir changer son sac de 4 litres.

Parlons maintenant de son intelligence.

Après avoir téléchargé l’application Tapo, configuré son compte et ajouté le RV30 Plus, le robot effectue une première cartographie de son nouveau terrain de jeu. Belle surprise, il est silencieux, à peine 55 dB, moins qu’un micro-ondes. Ce robot est équipé d’un Lidar qui lui permet d’avoir une meilleure précision, même dans l’obscurité.

On peut ainsi créer trois cartes, une par étage, par exemple, qu’on peut ensuite éditer avec le nom des pièces. Il sera ensuite possible de lancer un nettoyage pour une seule pièce ou pour l’ensemble de l’étage. On peut ajouter à la carte des « murs virtuels » et des « zones interdites », si le robot risque de se retrouver dans un embrouillamini de câbles ou de se coincer quelque part.

Alors, que vaut-il comme aide domestique ? Dans nos premières expériences, il se coinçait sans cesse à deux endroits et n’arrivait pas à franchir deux seuils, ceux donnant accès à l’entrée et à la cuisine au rez-de-chaussée. Il a donc fallu lui interdire ces zones dans les cartes. Il faut également enlever de son chemin tous les sacs, souliers et boîtes qui traînent. Une fois ces préliminaires réglés, nous avons eu le grand plaisir de le voir rôder partout, se glisser entre les pattes de chaises et sous le divan pour faire un ménage très respectable. On peut le suivre à la trace sur l’application mobile, qui montre en zone pâle les endroits où le robot est passé.

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN L’application Tapo

Il entre en mode turbo quand il passe sur un tapis et a nettoyé convenablement 95 % de l’espace. Il n’y a pas de mystère, il ne peut aller dans un endroit qui n’offre pas au moins 35 cm d’espace. Le lavage à l’eau claire fait un travail honnête, mais pas aussi impeccable qu’une vadrouille, des bras humains et un peu de détergent.

On peut déclencher en théorie plusieurs opérations avec les assistants vocaux Alexa et Assistant Google. Nous avons réussi à le démarrer et à l’arrêter (en le faisant retourner à sa base) de cette façon, et c’est tout.

On aime moins

La programmation du RV30 Plus nous a donné quelques soucis. Il a par exemple décidé après une demi-douzaine de passages de ne plus nettoyer le quart de la salle à manger. Il a fallu effacer la carte et lui demander de redécouvrir tout le rez-de-chaussée.

Notre étage principal avec ses deux marchepieds et ses trois pièces a causé bien des maux de tête à notre robot, qu’il a fallu aider pour traverser.

Notre RV30 Plus s’est coincé à plusieurs reprises sous un meuble qui lui permettait tout juste de passer, et est tombé dans un escalier après s’être pris les rouleaux dans une serviette au sol. Un mur virtuel a réglé le problème.

À 899,99 $ exclusivement chez Best Buy, le RV30 Plus coûte cher. Il est toutefois dans la bonne moyenne de prix des robots laveurs, dont certains modèles se détaillent jusqu’à 2000 $. Précisons que le RV10 Plus, un peu plus petit avec les mêmes fonctions, se vend à un prix plus raisonnable de 599,99 $.

On achète ?

On peut débattre longtemps de la pertinence de payer si cher pour un robot ménager. Certains les trouvent inutiles, d’autres les adorent. Malgré certains bogues et ses limites, notre essai nous a globalement plutôt séduits : il s’agit d’un appareil bien conçu qui nous a donné un rez-de-chaussée plus propre que jamais. Il faut une bonne période d’apprentissage pour le configurer, s’assurer qu’aucun obstacle ne vienne l’entraver, mais il fait bien son travail.