Google

Une nouveauté discrète est apparue au Canada dans les résultats de recherche sur Google. En cliquant sur les trois petits points verticaux à côté d’un lien, on ouvre la fenêtre « À propos de ce résultat » qui offre plus de contexte sur les sources et les sujets.

On y décrit la source, y donne la date à laquelle le site a été indexé une première fois et y indique si la connexion est sécurisée. Cet ajout s’inscrit dans une nouvelle offensive de Google pour mieux contrer la désinformation, alors que se tenait le 2 avril dernier la « Journée internationale de la vérification des faits ». L’outil est particulièrement utile pour un résultat de recherche renvoyant vers un site qu’on n’avait jamais fréquenté.

MLB The Show 2023

IMAGE FOURNIE PAR SIE Une nouvelle expérience appelée Storylines dans MLB The Show 2023 permet d’en apprendre plus sur huit joueurs des « Negro Leagues ».

Au-delà de quelques améliorations techniques qui peaufinent encore plus la mécanique de jeu de MLB The Show 2023, c’est l’hommage absolument magnifique à huit joueurs des Negro Leagues qui frappe l’imagination. Les animations sont toujours à point et donnent souvent l’impression qu’on assiste à un vrai match, avec les mimiques typiques des joueurs. En défense, une nouveauté nous a semblé évidente, c’est que les joueurs de champ ont maintenant des caractéristiques plus distinctives, certains sont plus rapides ou agiles, ont plus ou moins de force dans le bras pour relayer vers un des buts. Une nouvelle expérience appelée Storylines permet en outre d’en apprendre plus sur huit joueurs des « Negro Leagues » entre 1920 et 1948, dont l’incontournable Jackie Robinson.

Chiens renifleurs

PHOTO TIRÉE DU SITE ELECTRONICDETECTIONK9.COM Des chiens renifleurs sont entraînés à notamment flairer un revêtement couramment appliqué sur les puces et les appareils électroniques, l’oxyde de triphénylphosphine (TPPO).

L’arrestation en milieu de semaine de six Québécois qui seraient liés au piratage informatique a permis de découvrir une catégorie insolite de chiens policiers : ceux qui peuvent renifler les clés USB et les ordinateurs. Ces chiens sont en fait entraînés à notamment flairer un revêtement couramment appliqué sur les puces et les appareils électroniques, l’oxyde de triphénylphosphine (TPPO). Ils sont entraînés depuis 2011, et c’est en 2015 qu’un de ces chiens a montré son utilité en débusquant une clé USB que n’avaient pas vue les enquêteurs dans une affaire de pornographie juvénile, rappelle le site ZDNet. On compterait aujourd’hui près d’une quarantaine de ces chiens renifleurs aux États-Unis, une entreprise en particulier, Jordan Detection K-9, ayant particulièrement fait sa marque.