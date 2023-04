Au-delà de quelques améliorations techniques qui peaufinent encore plus la mécanique de jeu de MLB The Show 2023, c’est l’hommage absolument magnifique à huit joueurs des Negro Leagues qui ont marqué le baseball qui frappe l’imagination.

Depuis 2021, alors que la franchise MLB The Show, développée par San Diego Studio appartenant à Sony, est accessible à toutes les plateformes, cette production trône presque sans contestation au sommet des meilleurs jeux de baseball. Les joueurs ont toutefois eu très peu de nouveautés à se mettre sous la dent depuis deux ans, alors qu’on s’est contenté généralement de mettre à jour les alignements avec quelques ajustements techniques.

Champs plus personnalisés

L’édition 2023, de ce point de vue, ne révolutionne pas une recette gagnante. Les animations sont toujours à point et donnent souvent l’impression qu’on assiste à un vrai match, avec les mimiques typiques des joueurs qui crachent, tapent du bâton et manifestent leur mécontentement. On se retrouve encore une fois avec des choix de nombreux modes, le plus inspirant étant le Road to The Show où on crée un joueur de toutes pièces pour l’emmener des ligues mineures au baseball majeur. Un véritable RPG, avec dialogues et scénario, à la sauce baseball. Le mode Franchise permet le contrôle total de votre équipe, avec échanges et embauche de tout le personnel.

Pour le commun des mortels et ceux qui ne sont pas des pros de MLB The Show 2023, c’est le mode plus simple de March To October qui permet l’expérience la plus complète, des matchs en saison jusqu’aux éliminatoires. C’est dans ce mode que nous avons passé le plus de temps pour cette critique.

On apprécie d’emblée les trois possibilités de contrôles, de la plus simple à la plus technique. L’art le plus important en défense est celui du lanceur : on choisit tous les paramètres, parmi quatre types de balle avec leur vitesse et leur direction, et on croise les doigts. Une nouveauté nous a semblé marquante, c’est que les joueurs de champ ont maintenant des caractéristiques plus distinctives, certains sont plus rapides ou agiles, ont plus ou moins de force dans le bras pour relayer vers un des buts.

Les joueurs au bâton sont bien sûr aussi personnalisés, certains ayant un meilleur timing ou plus de puissance. Ce qui est notable, c’est qu’on a manifestement ajouté un aspect aléatoire, où le même coup ne donnera pas nécessairement le même résultat.

Le résultat de ce « gameplay » très réussi, c’est qu’on se retrouve dans le même esprit qui fait le charme du baseball, un mélange de zénitude et d’excitation où toutes les surprises sont possibles.

Oubliés et honorés

Le grand ajout pour 2023 n’a pas grand-chose à voir avec la mécanique de jeu, mais avec l’Histoire. On a mis en vedette huit joueurs afro-américains ou cubains qui ont marqué ce qu’on a appelé les « Negro Leagues » entre 1920 et 1948, chacun ayant droit à une série de Moments clés appelés ici Épisodes. Outre l’incontournable Jackie Robinson, le premier Noir dans les ligues majeures en 1947 passé un an plus tôt par les Royaux de Montréal, on rend hommage à Leroy « Satchel » Paige, Andrew « Rube » Foster, Hilton Smith, Hank Thomson, John Donaldson, John Jordan « Buck » O’Neil et Martin Dihigo.

IMAGE FOURNIE PAR SIE Jackie Robinson, le premier Noir dans les ligues majeures en 1947

Certains ont été oubliés et auraient mérité une plus grande reconnaissance. Dihigo, par exemple, surnommé « El Mastro » était dominant tant comme lanceur qu’au deuxième but et comme frappeur. Chaque fois, une introduction d’environ une minute vous fait passer d’un niveau à l’autre et le joueur dont vous avez suivi l’histoire devient disponible dans un autre mode apprécié des connaisseurs, Diamond Dynasty qui vous permet de jouer avec des légendes.

Les « Negro Leagues » en sont à leur première saison dans MLB The Show 2023 et San Diego Studios en promet une nouvelle chaque année.

Avec ses dizaines de variantes sur les modes de jeu, difficile de ne pas trouver celui qui plaira à tout joueur. Même si le fait d’être un amateur et un connaisseur de baseball rend l’expérience plus significative, on a tout de même réussi dans cette franchise à garder certaines choses assez simples pour les débutants. Rien de révolutionnaire, mais des ajouts bien ficelés.