Yoshua Bengio et un millier de personnalités demandent une pause de six mois

Convaincus que des robots conversationnels comme Chat GPT peuvent présenter de « graves risques pour la société et l’humanité », plus d’un millier de personnalités connues et d’experts de l’intelligence artificielle (IA), notamment Yoshua Bengio et Elon Musk, demandent une pause de six mois dans la recherche.

Dans une pétition initiée par le Future of Life Institute publiée ce mercredi et comportant 1123 signatures au moment d’écrire ces lignes, on dénonce le fait que les laboratoires d’IA se sont lancés au cours des derniers mois dans « une course incontrôlée pour développer et déployer des systèmes d’IA toujours plus puissants, que personne, pas même leurs créateurs, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. »

Le PDG de Tesla Elon Musk, le cofondateur d’Apple Steve Wozniak, le cofondateur de Pinterest Evan Sharp figurent notamment dans la liste.

Trois des signataires, notamment Yoshua Bengio, une sommité montréalaise considérée comme un des trois parrains de l’apprentissage profond à la base de robots comme Chat GPT, tiendront ce mercredi midi une séance de questions-réponses pour présenter leurs arguments.

Encadrer le développement

Dans la lettre accompagnant la pétition, on rappelle qu’une nouvelle version encore plus puissante du robot conversationnel qui révolutionne le monde de l’IA depuis novembre dernier, Chat GPT, a été lancée ce printemps.

« Les systèmes d’IA contemporains peuvent désormais rivaliser avec les humains pour des tâches générales, peut-on lire. Les systèmes d’IA puissants ne doivent être développés que lorsque nous sommes convaincus que leurs effets seront positifs et que les risques qui y sont associés seront gérables. »

La pause de six mois dans la recherche permettrait, selon les signataires, de s’assurer que le développement de cette technologie soit supervisé et mené pour le bien de la société. On pose quatre questions essentielles qui devraient guider la recherche :

« Devrions-nous laisser les machines inonder nos canaux d’information, de propagande et de mensonges ? »

« Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants ? »

« Devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux et plus intelligents que nous, nous rendre obsolètes et nous remplacer ? »

« Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ? »

Parallèlement, on lance un appel à la collaboration avec les décideurs politiques pour établir une gouvernance de l’IA. On souhaite notamment la mise sur pied de nouvelles autorités réglementaires, la surveillance des systèmes d’IA hautement performants, des conventions pour pouvoir distinguer « le réel du synthétique » et un système d’audit et de certification.

« L’humanité a la possibilité de jouir d’un avenir florissant grâce à l’IA, précise-t-on. Nous pouvons maintenant profiter d’un “été de l’IA” nous permettant de récolter les fruits de nos efforts, de concevoir ces systèmes pour le plus grand bénéfice de tous […]. La société a déjà mis en pause d’autres technologies aux effets potentiellement catastrophiques. »