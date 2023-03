La barre de son la plus abordable de Sonos, la Ray, fait un excellent travail pour rehausser l’écoute sur la plupart des téléviseurs. Mais sa connectivité limitée nous a fait pester.

On aime

Pour 349 $, la Sonos Ray donne du tonus aux pauvres haut-parleurs de la plupart des téléviseurs à écran plat. Essayée sur quatre téléviseurs de 300 $ à 2000 $, elle nous a donné une basse nettement enrichie et une clarté impeccable pour les dialogues, du moins pour les modèles les moins haut de gamme.

Pour notre meilleure télé, par contre, une OLEDCX, l’ajout seul de la Sonos Ray n’était pas suffisant pour en faire un achat intéressant. Cette petite barre de son de 22 po sur 2,79 po a toutefois un atout : on peut l’associer à la plupart des produits Sonos pour créer un effet immersif remarquable. On a alors un cinéma maison réglable à volonté, selon les appareils Sonos dont on dispose déjà ou qu’on veut ajouter. Le caisson de basses Sonos Sub s’occupe de donner une superbe amplitude aux basses fréquences, tandis que les plus petits haut-parleurs Sonos renvoient le son partout dans la pièce.

Complètement intégrée à l’application Sonos, la Ray peut diffuser tout le contenu musical offert, notamment les dizaines de services de diffusion en continu compatibles, les fichiers musicaux locaux et AirPlay 2. Le contrôle se fait avec des touches tactiles sur le dessus de la Ray et également, on y reviendra, avec la télécommande du téléviseur.

Contrairement à ses sœurs, la Beam et l’Arc, la Ray ne peut se brancher que d’une façon au téléviseur : par le port optique avec un câble fourni. Comme pratiquement tous les téléviseurs depuis deux décennies ont ce port, la Ray a une compatibilité maximale pour le branchement.

On aime moins

L’utilisation du câble optique pour le branchement a des relents du passé. Et on le constate rapidement sur un aspect central : seules les télécommandes avec commandes infrarouges peuvent prendre en charge le contrôle de la Sonos Ray. Ces télécommandes sont de plus en plus rares, les fabricants de téléviseurs intelligents ayant tendance à privilégier des fréquences radio (RF) ou du Bluetooth. Résultat : aucune télécommande de nos quatre téléviseurs ne pouvait contrôler la Ray. Il a fallu se rabattre sur la télécommande vieillotte d’une chaîne stéréo Bose et donc utiliser deux télécommandes, une pour le son et une pour le téléviseur.

Précisons que Sonos fournit un guide pour contourner ce problème avec les téléviseurs Samsung et LG. Nous n’avions pas un modèle du premier sous la main, et la configuration n’a jamais fonctionné avec notre LG.

En offrant une barre de son plus abordable, Sonos a dû faire une croix sur le Dolby Atmos et le son immersif de cette technologie. Pas de connexion Bluetooth non plus avec cette barre de son.

La fonction TruePlay, qui permet de calibrer la barre de son en se promenant dans la pièce téléphone en main, n’est offerte que pour les appareils Apple.

On achète ?

Le propriétaire d’un téléviseur avec télécommande infrarouge ne serait peut-être pas rebuté par sa faible connectivité. On imagine également très bien l’ajout de la Sonos Ray en complément à d’autres appareils Sonos pour un son plus présent dans toute la pièce. La qualité du son livré est indéniable.

Mais comme barre de son à temps plein qui exige sa propre télécommande infrarouge, comme nous l’avons testée, la Sonos Ray n’est pas très convaincante.