(Paris) Le réseau social Twitter, récemment racheté par Elon Musk, souffrait de dysfonctionnements mercredi dans plusieurs parties du monde, selon des signalements effectués sur Downdetector, confirmés par l’AFP.

Agence France-Presse

Le site, spécialisé dans la détection d’incidents sur l’internet, rapportait à midi plus de 4200 signalements aux États-Unis, et plus de 1600 en France.

Selon les constatations de journalistes de l’AFP, le site et l’application mobile ne permettaient plus d’accéder aux fils d’actualité des tweets les plus récents, mais il était encore possible de consulter certains profils ou de publier des messages.

Contacté par l’AFP, Twitter n’avait pas réagi dans l’immédiat.

Twitter a déjà souffert de problèmes techniques ces derniers mois, notamment fin décembre où certains utilisateurs ne pouvaient pas se connecter à leur propre compte ou ne pouvaient pas consulter certains comptes.

Des pannes perturbent régulièrement les plateformes numériques, les interruptions de service de longue durée restant l’exception.

Cet accroc technique intervient toutefois à un moment sensible pour Twitter, en pleine tourmente depuis son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars fin octobre.

Le multi-entrepreneur a notamment licencié de nombreux salariés, y compris parmi les équipes s’occupant de la maintenance technique de la plateforme, et a initié plusieurs chantiers, dont la certification payante ou la modification des tweets.

Selon Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence, le réseau social, qui comptait plus de 368 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde en 2022, va en perdre quelque 32 millions d’ici 2024, rebutés par la prolifération des contenus toxiques et/ou par l’augmentation du nombre de pannes.

« Le personnel est réduit à un squelette, il y a donc très peu de personnes pour régler les problèmes techniques et ceux relevant de la modération des contenus », a-t-elle expliqué à l’AFP.