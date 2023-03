Six jeux pour jouir de la PS VR2

Rarement un lancement aura déclenché autant d’enthousiasme chez les développeurs que celui de la PlayStation VR2. La Presse a reçu l’accès à une vingtaine de jeux de réalité virtuelle depuis début février. Impossible, surtout avec ce médium exigeant et sans y consacrer plusieurs personnes à temps plein, de les étudier en profondeur, mais tous ont eu droit à un premier contact, entre 30 minutes et deux heures. En voici six qui nous ont particulièrement accrochés. Et ce n’est qu’un avant-goût.