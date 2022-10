Avec son nouvel écran couleur OLED et ses nombreuses capacités de suivi d’activités pour un prix modique, la Fitbit Inspire 3 a beaucoup d’arguments pour séduire le public. Mais, gros hic, elle s’est révélée peu fiable sur le terrain.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

À l’origine, il y a à peine trois ans, la Fitbit Inspire était un petit moniteur d’activités à l’écran tactile monochrome, peu coûteux et capable essentiellement de compter les pas et d’en déduire des statistiques sur vos entraînements. Nous voici en 2022 avec l’Inspire 3, toujours aussi petite et abordable, mais maintenant dotée d’un écran couleur OLED d’une hauteur de 1,5 po pour une largeur de 0,7 po et bardée de capteurs.

On dispose de 21 écrans différents, affichant l’heure, la date et une information de suivi. Sans jouer dans la cour des Apple Watch et Galaxy Watch, l’Inspire 3 a quelques fonctions intelligentes, comme la configuration d’une alarme ou d’une minuterie. Combinée à un téléphone, elle en affiche les notifications, les textos et l’identité de l’appelant, sans toutefois offrir de possibilité de réponse ou d’interaction.

Sa spécialité est toujours de compter les pas et de prévenir son propriétaire quand il a atteint ses objectifs ou qu’il n’a pas assez bougé. Mais elle dispose maintenant de capteurs pour établir la fréquence cardiaque, ainsi que l’oxygénation du sang et la température cutanée. Ces deux fonctions ne sont toutefois offertes que si on porte l’Inspire 3 plusieurs nuits consécutives, ce que nous n’avons jamais réussi à faire.

La navigation à partir de l’écran tactile est plutôt simple. Deux doigts sur les côtés de l’écran et il s’allume, à moins qu’on ait choisi l’écran allumé en permanence, ce qui réduit toutefois l’autonomie de la pile. En glissant sur le côté, on tombe sur les différents minuteurs, les notifications venues du téléphone, une application pour relaxer et, surtout, les cinq activités physiques dont vous avez choisi les raccourcis dans l’application Fitbit. Au total, on a accès à 21 activités, du jogging au yoga en passant par la musculation, le golf et la natation. L’Inspire 3 peut aller jusqu’à une profondeur de 50 m dans l’eau, selon Fitbit.

Avant d’entamer une activité physique, il faut la sélectionner manuellement sur l’écran, qui affiche alors les informations essentielles selon le sport — temps par kilomètre, vitesse en kilomètres par heure ou fréquence cardiaque, notamment.

Toutes les statistiques sont compilées dans l’application Fitibit, où on peut retrouver une carte de nos courses, la distance, le rythme et la fréquence cardiaque moyenne, le nombre de calories dépensées et votre profil de sommeil. Avec un abonnement Fitbit Premium, à 12,99 $ par mois, on a accès à des analyses et à des outils avancés.

Enfin, on a une dizaine de jours d’autonomie, autour de sept si on garde l’écran allumé.

On aime moins

Toutes ces belles capacités ne nous ont guère été utiles lors de nos sorties en jogging. D’abord, l’Inspire 3 persistait à nous donner une lecture manifestement erronée de notre vitesse, de toute évidence bien trop rapide, sur un circuit que nous connaissons bien. Le plus curieux, c’est que le bilan final sur l’appli semblait plus crédible.

À vélo et à la marche, cependant, l’Inspire 3 a retrouvé sa fiabilité.

Au début, nous n’arrivions pas à lire les statistiques sur ce petit écran mal éclairé. La situation s’est un peu améliorée en configurant la luminosité maximale, mais elle était insuffisante en plein soleil. Et à moins de porter vos lunettes de lecture en joggant, vous aurez beaucoup de difficultés à lire les minuscules chiffres si vous êtes presbyte.

L’écran pour la natation, qui affiche simplement le temps écoulé, est très difficile à enlever. L’Inspire 3 nous indique qu’il faut tapoter deux fois ; il nous a fallu une dizaine d’essais et des dizaines de tapotages pour l’enlever.

On achète ?

Avons-nous hérité d’un modèle défectueux ? Est-ce un problème de configuration ? Toujours est-il que l’Inspire 3 ne nous a pas du tout inspiré pour le jogging, notre activité préférée avec le vélo. Bref, impossible de recommander son achat pour ce sport.

Dommage, car tout le reste est plutôt satisfaisant. On a ici une petite montre discrète qui affiche les notifications du téléphone et nous interpelle quand on est inactif. Sans rivaliser avec les menus et les fonctions plus complexes des montres intelligentes, elle peut rendre de fiers services. Dont celui, qui nous étonne chaque fois, de nous pousser à bouger plus.