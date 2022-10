Il y a déjà quatre ans qu’Apple n’avait pas lancé un iPhone de base doté d’un plus grand écran. C’est maintenant chose faite cette semaine avec le dernier venu de la cuvée 2022, le iPhone 14 Plus, dont c’est le grand argument de vente.

Karim Benessaieh La Presse

Arrivé en boutique ce vendredi, le iPhone 14 Plus est techniquement un iPhone 13 amélioré avec un plus grand écran. Et celui-ci est vraiment plus grand que jamais, à 6,7 pouces, une taille qui avait jusqu’à maintenant été réservée aux coûteux iPhone Pro Max depuis le modèle 12.

Plus d’autonomie

Le iPhone 14 Plus a reçu la même puce A15 Bionic que le iPhone 13 de l’an dernier, avec une toute petite amélioration notable, un processeur graphique 5 cœurs plutôt que 4. Indice de cette amélioration, l’autonomie de la pile passe de 19 h à 26 h pour la lecture continue en vidéo. Vous ne verrez peut-être pas la différence, mais le logiciel d’étalonnage Geekbench 5 nous indique qu’il y en a bel et bien une dans la capacité de traitement graphique.

Comme d’habitude, et même pour des modèles de l’an dernier, les téléphones Apple dominent outrageusement. En termes de traitement graphique, ils sont dans une autre galaxie. La capacité du processeur, cependant, n’est pas totalement hors d’atteinte de la compétition Android.

On a donc avec le iPhone 14 Plus un téléphone extrêmement rapide, capable de gérer plusieurs applis simultanément, de passer de la navigation à la photo en passant par un jeu vidéo sans délai irritant. La grande taille de l’écran-nous avouons être devenus dépendant de cette caractéristique-permet une diffusion des vidéos et des jeux très satisfaisante. Pour un GPS dans la voiture, c’est un avantage. Nous l’avons même utilisé pour des livres numériques, dans une salle d’attente, une expérience qui n’avait rien de frustrant.

L’écran, ici, est presque le même que celui du iPhone 14 Pro Max, ce qu’Apple a baptisé Super Retina XDR, soit 2778 par 1284 pixels, une densité de 458 ppp et un pic de luminosité de 1200 nits.

Là où il faut accepter de faire une croix, c’est dans les objectifs arrière, au nombre de deux plutôt que trois. Oubliez la caméra principale à 48 Mpx et le téléobjectif optique x6 du iPhone 14 Pro. Le iPhone 14 Plus se contente des deux caméras principales à 12 Mpx du iPhone 13. Un mordu de la photo y verra évidemment une différence. Les détails très zoomés pris en 48 Mpx sont bien plus clairs que ceux d’une photo à 12 Mpx.

Pour voir à quel point la perte du zoom optique est dommageable, nous l’avons comparé à un iPhone 14 Pro Max, les deux avec un zoom x5, en numérique pour l’iPhone 14 Plus. La différence nous a semblé flagrante, mais la photo obtenue avec le iPhone 14 Plus était acceptable.

PHOTOS KARIM BENESSAIEH À gauche, une photo prise avec un zoom numérique x5 avec le iPhone 14 Plus. À droite, le zoom optique x5 du iPhone 14 Pro Max donne une définition et des couleurs nettement meilleures.

Une autre nouveauté est apparue dans les caractéristiques techniques : la caméra avant, qui comporte maintenant une mise au point automatique. Honnêtement, en mettant côte à côte les iPhone 13 et 14 Max, nous n’avons vu absolument aucune différence dans la mise au point, qui était claire dans les deux cas, de loin comme de près.

Notons également que comme tous les modèles 2022, le iPhone 14 Max peut envoyer un SOS par satellite si le réseau cellulaire et détecte si son propriétaire est impliqué dans une collision.

Dernier détail, et non le moindre, le iPhone 14 Plus est vendu 250 $ de plus que son frère iPhone 13 de l’an dernier, mais 300 $ de moins qu’un iPhone 14 Pro Max.

On achète ?

Ce dernier modèle des iPhone 14 vaut-il l’achat ? La clé, ici, est l’importance que vous accordez à un grand écran de 6,7 pouces plutôt que 6,1. Plus petit, le iPhone 14 coûte 150 $ de moins. Inutile de payer plus si le grand écran vous semble un luxe inutile. Si le téléobjectif et la caméra à 48 Mpx, ainsi que le Dynamic Island et le mode Always-On du iPhone 14 Pro Max ne vous sont pas nécessaires, encore inutile de dépenser 300 $ de plus : le iPhone 14 Plus devient alors une alternative intéressante. Dommage toutefois qu’on ait conservé la même puce lancée l’an dernier.