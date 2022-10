Le LG Gram 17’’ combine un poids minime avec un écran de 17 po et de la puissance à revendre, et sait surtout faire plaisir à l’utilisateur avec des fonctions étonnantes. Mais il n’est pas abordable et ses haut-parleurs sont moyens.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

La gamme des Gram de LG a souvent hérité du titre de meilleur portable ultraléger, et la version de 2022 avec son écran de 17 po a encore de quoi impressionner. Avec un poids de 1342 g, il se transporte aisément et son autonomie de 26 heures en fait le compagnon idéal pour un étudiant ou un travailleur qui se déplace.

L’écran a une résolution de 2560 pixels sur 1600, une luminosité de 350 nits et affiche des couleurs riches. Côté puissance, le modèle que nous avons testé se classe parmi les meilleurs portables Windows grâce à son processeur Intel Core i7 de 12e génération, ses 16 Go de RAM pour 1 To.

La vitesse de son disque dur SSD Samsung est de haut calibre, avec 3305 Mo/s en écriture et 3223 Mo/s en lecture pour les gros fichiers. Dans nos tests précédents, seul le HP Spectre x360 a fait mieux.

CAPTURE D’ÉCRAN À PARTIR DU LOGICIEL FLASHBENCH La vitesse du disque dur du LG Gram 17’’ est de 3305 Mo/s en écriture (ligne rouge) et 3223 Mo/s en lecture (ligne verte) pour les fichiers de 16 Mo.

À elles seules, ces considérations techniques en feraient un choix recommandable, mais ce sont d’autres fonctions qui nous ont impressionné et font que le LG Gram 17’’ se démarque. Regroupées dans une application appelée LG Glance, ces innovations semblent tellement expérimentales que nous les avons testées avec un certain scepticisme. Et elles fonctionnent toutes, sans bogue notable. Fait important, elles peuvent être annulées si elles vous irritent.

La plus utile : quand le LG Gram est branché à un moniteur externe, le curseur suit votre regard et se déplace selon l’écran que vous regardez, sans avoir à bouger la souris. L’ordinateur se rappelle même où était le curseur la dernière fois qu’il est apparu. Si vous cliquez sur une fenêtre en maintenant le bouton, cette fenêtre se déplace quand vous regardez l’autre écran.

Quand vous quittez votre ordinateur, selon un délai configurable entre 5 et 30 secondes, vos écrans se verrouillent ou voient leur luminosité baisser. Si vous écoutez un film ou une vidéo sur YouTube, la diffusion s’arrête quand vous vous éloignez de l’ordinateur et reprend quand vous revenez devant l’écran.

Encore plus spectaculaire : le LG Gram vous alerte quand une personne se trouve derrière votre dos et regarde votre écran. Une icône inquiétante s’affiche sur un des côtés, selon la position du visiteur. Vous pouvez alors brouiller ou éteindre l’écran, ou ne rien faire du tout.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE LG Une icône s’affiche à l’écran quand quelqu’un est derrière l’utilisateur.

Enfin, pour les incontournables vidéoconférences, votre micro se coupe automatiquement si vous vous éloignez de l’ordinateur. Si vous parlez alors que votre micro est éteint, l’ordinateur vous prévient.

Pour la connectivité, on dispose de deux ports USB-C Thunderbolt 4, de deux ports USB-A 3,2, d’une sortie HDMI, d’une prise audio ainsi que d’un lecteur de carte microSD. Notons que LG a fait une fleur trop rare aux francophones : ses claviers vendus au Canada comportent des accents.

On aime moins

Avec sa carte graphique Iris Xe, le LG Gram se défend bien pour le travail au quotidien, l’affichage de photos et de vidéos, mais ne comptez pas sur lui pour des jeux vidéo ou du montage plus exigeant.

Les haut-parleurs présentés comme produisant « un son clair et des basses plus puissantes » sont plutôt décevants. Ils suffisent pour une vidéoconférence ou pour diffuser un clip vidéo, mais ils ne vous satisferont pas pour un film ou un album.

L’écran n’est pas tactile et n’est évidemment pas compatible avec un stylet.

À 1899,99 $, on n’est pas du tout dans le produit abordable conçu pour tous les usages et toutes les bourses.

On achète ?

À ce prix, on n’achète pas un LG Gram 17’’ si on n’a pas besoin de sa puissance, de son large écran et de son autonomie au-dessus de la moyenne. Bien des ordinateurs portables moins coûteux suffiront à vos besoins. Et si l’écran tactile et détachable est un indispensable pour vous, le Galaxy Book2 Pro 360 offre la même performance à un prix similaire.

Pour le travail quotidien, toutefois, difficile d’imaginer mieux adaptées que les fonctions séduisantes du LG Glance. Bref, un achat très recommandable pour celui qui accepte d’y mettre le prix.