L’écran OLED du Pixel 6a est de 6,1 pouces, plutôt que 6,4 et 6,7 pouces, et son taux de rafraîchissement maximal est de 60 Hz plutôt que 90 et 120 Hz.

Si vous êtes prêt à faire une croix sur la recharge magnétique, l’étanchéité et un écran au-dessus de 6,4 po, le Pixel 6a de Google est imbattable chez les téléphones Android milieu de gamme.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Tout comme Apple et Samsung, Google a la bonne idée depuis 2019 de lancer quelques mois après son modèle principal une version moins coûteuse, utilisant les mêmes processeur et caméras avec quelques petits sacrifices. Neuf mois après les Pixel 6 et 6 Pro, voici donc le 6a, qui utilise la même puce maison, Google Tensor, et la caméra arrière ultra grand-angle de 12 Mpx.

La différence de prix est remarquable : le Pixel 6a coûte 599 $ plutôt que 799 $ pour le 6 et 1179 $ pour le 6 Pro. À ce prix, on ne fait aucun compromis sur la puissance du processeur et de la carte graphique, qui sont exactement les mêmes pour les trois modèles. Ce qui établit le Pixel 6a grand champion dans nos tests d’étalonnage chez les téléphones Android à ce prix : il faut payer plusieurs centaines de dollars de plus pour trouver mieux. L’iPhone SE reste, comme d’habitude, dans une classe à part.

On a donc sans contredit avec le Pixel 6a un téléphone rapide, capable de passer d’une appli à l’autre sans se fatiguer, qui a du répondant et peut gérer vidéos et jeux vidéo de façon fluide. Qu’on ait ramené les 8 et 12 Go de RAM à 6 a peu d’effet à l’usage, sinon sur des opérations très lourdes comme le montage et la conversion de fichiers vidéo. L’espace de stockage, qui pouvait atteindre 256 Go avec les modèles précédents, est ici limité à 128 Go.

Pour la photo, on dispose toujours à l’arrière de l’objectif ultra grand-angle de 12 Mpx, mais le grand-angle passe de 50 à 12,2 Mpx. Pas de téléobjectif ici comme avec le 6 Pro.

On obtient, comme avec tous les modèles Pixel, des photos où la clé est la fidélité des couleurs et des détails bien fignolés. Vous n’aurez pas, comme avec un iPhone ou un Galaxy S22, des couleurs enrichies et des contrastes spectaculaires. Par contre, on dispose de quelques fonctions 100 % Google, comme l’Efface magique, qui permet d’un clic d’effacer les intrus dans vos photos, et un mode Vision de nuit plutôt impressionnant.

Les deux caméras sont intégrées dans une bande noire à l’arrière, devenue distinctive pour les Pixel. La coque est faite d’un matériau appelé « composite thermoformé en 3D », du plastique, quoi, plutôt qu’en aluminium.

L’écran OLED est de 6,1 po, plutôt que 6,4 et 6,7 po, et son taux de rafraîchissement maximal est de 60 Hz plutôt que 90 et 120 Hz. Le commun des mortels y verra peu de différences.

L’autonomie de la pile de 4400 mAh (moins que celle de la plupart des téléphones haut de gamme) permet une journée et demie d’usage modéré, 72 heures en mode Économiseur de pile extrême. On a accès à la recharge rapide de 18 watts, qui permet, selon nos tests, de passer de 0 à 100 % en environ deux heures.

On a évidemment l’autre spécialité des Pixel, des mises à jour du système d’exploitation Android avant tout le monde, et une garantie de soutien pour cinq ans.

On aime moins

Pas de recharge magnétique ici, rarissime dans cette gamme de prix.

La résistance à l’eau et à la poussière est classée IP67. Techniquement, le Pixel 6a « peut résister à un peu d’eau et de poussière », précise Google. Bien que cette norme laisse entendre qu’on pourrait plonger le téléphone pendant 30 minutes à une profondeur de 1 m, on nous prévient : il n’est pas étanche et les dommages causés par les liquides annulent la garantie.

Certains apprécient le côté sobre des Pixel, dont Google a fait une vitrine « pure » de son système d’exploitation Android. Vous n’y trouverez donc pas tous les ajouts graphiques, lanceurs d’applications, gestionnaires de musique ou de vidéos des autres fabricants Android. Un habitué des téléphones Samsung, par exemple, risque de trouver ce Pixel 6a bien chiche en fonctions originales.

On achète ?

Le Pixel 6a n’est certainement pas le plus spectaculaire ni le plus bardé de fonctions des téléphones Android. Mais il offre à un prix imbattable des capacités habituellement réservées à des téléphones deux fois plus coûteux.

Ce rapport qualité-prix en fait un bon achat.