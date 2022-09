Splatoon 3 mérite incontestablement le titre de jeu le plus coloré de l’histoire, et possiblement un des plus déjantés, où votre arme principale est l’encre dont vous aspergez vos ennemis. Essentiellement pensé en mode multijoueurs, il laisse cependant l’amateur sur sa faim en mode solo, avec des contrôles malhabiles et une intrigue mince.

Karim Benessaieh La Presse

Le premier Splatoon a été toute une consolation pour Nintendo, un des succès de la console mal aimée Wii U en 2015, et qui a eu droit à une deuxième version en 2017 pour la Switch. Les deux opus ont attiré quelque 18 millions d’acheteurs. Nous voici en 2022 avec Splatoon 3, qui arrive sur les tablettes ce vendredi 9 septembre.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

Post-apocalypse en couleurs

Comment présenter ce concept totalement déboussolant ? Vous personnifiez un personnage enfantin, dont vous choisissez d’entrée de jeu la couleur, la coupe de cheveux et les vêtements, aidé d’un compagnon en forme de poisson du nom de Salmio. Vous disposez essentiellement de deux armes : un lanceur d’encre futuriste qui pulvérise l’ennemi et votre capacité à vous transformer en calmar pour vous déplacer dans l’encre. C’est avec cette métamorphose qu’on arrive à traverser les grilles, à grimper aux murs et à recharger son réservoir d’encre.

Commençons par le mode Histoire, le seul évidemment intéressant en solo et que nous avons pu tester, le mode Multijoueurs n’étant pas accessible avant la sortie officielle du jeu. Dans ce scénario intitulé « Le retour des mammifériens », on est dans un monde postapocalyptique. Les premières images montrent une tour Eiffel démantibulée et à l’envers. L’action se déroule plus précisément dans la Cité-Clabousse, où les méchants, les octariens, ont encore volé le Grand poisson-charge, condamnant les habitants à revenir à la chandelle à brève échéance. Dans une série de tableaux combinant petites énigmes et combats à la peinture, il faut libérer les petits poissons-charge, accumuler des œufs orangés qui permettront d’éliminer la bouillie hirsute qui vous empêche d’accéder aux missions suivantes.

Tous les dialogues, comme tout bon jeu Nintendo, sont dans un charabia en accéléré sous-titré en français. La musique est une électropop lancinante entrecoupée de sons de robots.

Pour faire son chemin dans les tableaux, on doit maîtriser quelques techniques plutôt inventives. À la base, quelques jets de peinture vous suffiront pour éliminer les ennemis les plus communs. Plus on avance ou en allant faire un tour à la boutique, payante, on a des choix d’armes délirantes et d’accessoires.

Vous pouvez d’une touche vous transformer en calmar et nager dans l’encre que vous avez éparpillée. Cette fonction est vitale, c’est elle qui vous permet de contourner les obstacles, activer de nouveaux chemins de peinture, sauter d’un trajet à l’autre et recharger votre réservoir d’encre. On dispose de trois armes secrètes de calmar, le déploiement, la déferlante et la vrille, pour mieux attaquer sous cette forme.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

Multijoueurs en vedette

La découverte de cette mécanique de jeu est plutôt amusante et on s’émerveille de l’inventivité des concepteurs. La visée, par contre, est un pur cauchemar : c’est en bougeant la manette ou le Joy-Con qu’on déplace la cible, une technique que nous n’avons jamais pu maîtriser correctement et qui finit par donner le tournis.

Et les grandes surprises, ici, ne sont pas dans le scénario, mais dans la découverte de bibittes improbables et de solutions inattendues pour venir à bout de certains puzzles.

Malheureusement pour le critique, le gros de l’effort des développeurs de Splatoon 3 a été concentré sur le mode Multijoueurs, que nous n’avons pu tester. Jusqu’à un maximum de huit joueurs, en local ou en ligne, peuvent se livrer à une débauche de jets d’encre avec différentes règles. La Guerre de territoire consiste à recouvrir le plus de territoire possible avec sa couleur. Le match anarchie propose des missions, défenses de territoire, « Expédition risquée », « Mission Bazookarpe » et « Pluie de palourdes ». Des évènements spéciaux sont offerts dans le mode Salmon Run, où jusqu’à quatre joueurs en ligne peuvent s’allier.

Le verdict : un joli amusement basé sur un graphisme bien soigné, qui plaira probablement aux millions de joueurs qui ont déjà tâté de Splatoon depuis 2015. Pour les autres, dont nous faisons partie, la mécanique de jeu pourrait s’avérer lassante, vu la minceur du scénario. Il reste les possibilités en mode Multijoueurs qui sont, ici, très étoffées.