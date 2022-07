À première vue, l’offre gratuite avec téléchargement illimité de réseaux virtuels privés (RPV) comme MaskVPN et DewVPN est irrésistible.

Karim Benessaieh La Presse

Proxys malveillants

En réalité, ceux qui en profitent deviennent sans le vouloir un paravent potentiel pour des activités criminelles sur le web, a découvert une équipe de l’Université de Sherbrooke dirigée par le professeur d’informatique Marc Frappier. Les utilisateurs de ces RPV prêtent leur adresse IP pour devenir un « proxy résidentiel » dans un réseau, 911.re, qui la rend accessible sans aucune vérification. Plus de 120 000 de ces « proxys résidentiels malveillants » ont été débusqués par l’équipe du professeur Frappier, qui a présenté le mois dernier sa découverte à des services de police et à des fournisseurs d’accès internet dans le monde entier.

Google

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les requêtes Google sur la « politique d’annulation de voyage » des lignes aériennes et des agences ont augmenté de 210 % au Canada par rapport à l’an dernier, selon le blogue officiel de Google Canada.

Les voyages d’affaires et le tourisme international sont revenus à des niveaux prépandémiques. Et signe que les complications sont plus que jamais redoutées, les requêtes Google sur la « politique d’annulation de voyage » des lignes aériennes et des agences ont augmenté de 210 % au Canada par rapport à l’an dernier, révèle un billet de blogue du géant des moteurs de recherche. On y apprend en outre que les attractions canadiennes les plus populaires sont Canada’s Wonderland et les bonnes vieilles chutes du Niagara. À l’étranger, Paris, Londres, New York et Lisbonne sont les villes les plus prisées, tandis qu’Orlando et Cancún sont les destinations soleil les plus populaires.

Apple

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Le nouveau Lockdown Mode annoncé cette semaine par Apple empêchera notamment la réception de pièces jointes autres que des images, interdira les appels FaceTime d’interlocuteurs inconnus et bloquera l’exécution de scripts sur les pages web.

Apple a annoncé cette semaine un mode ultrasécurisé, « Lockdown Mode », qui sera offert sur ses prochains systèmes d’exploitation, iOS 16, iPad OS 16 et macOS Ventura. Ce mode empêchera notamment la réception de pièces jointes autres que des images, interdira les appels FaceTime d’interlocuteurs inconnus et bloquera l’exécution de scripts sur les pages web. Au-delà de la nouvelle, des experts sur le web s’interrogent : Google suivra-t-il le même chemin avec son système Android ? Les utilisateurs accepteront-ils de se priver de fonctionnalités au nom de la sécurité ? Et surtout, souligne avec une certaine ironie le site spécialisé Ars Technica, pourrait-on envisager de désactiver encore plus de fonctions, notamment la caméra, la géolocalisation, le microphone, voire la connexion cellulaire ?