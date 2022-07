Tout, dans le téléphone REDMAGIC 7 Pro, du lettrage aux icônes en passant par des boutons spéciaux et le ventilateur, est conçu pour le jeu vidéo. Mais s’il offre une puissance étonnante pour son prix, il demeure un téléphone de niche qui ne plaira pas à tous.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Vous ne confondrez pas le REDMAGIC 7 Pro de Nubia avec les autres vedettes Android. Dès l’écran d’accueil, on a droit à des caractères imitant l’affichage d’un écran à cristaux liquides, un bilan des heures et minutes de jeu vidéo et un gros widget pour allumer son petit ventilateur.

Eh oui, il comporte un ventilateur tournant à 20 000 tours par minute, pas trop bruyant, pour s’assurer qu’il ne chauffe pas trop pendant les séances de jeu. Nous avons tout de même constaté une hausse de température notable après une demi-heure, mais rien qui a fait flancher le processeur. Une autre fleur aux amateurs de jeu, qui se méfient généralement des connexions Bluetooth : on a conservé la prise 3,5 mm, très rare en 2022.

On a placé sur le côté gauche un gros bouton rouge qui transforme le téléphone en petite console de jeu vidéo. Une fois enclenché, le bouton ouvre un menu où tous les jeux offerts sont affichés, où on peut notamment coupler le téléphone à de multiples télécommandes et enregistrer la vidéo d’un jeu. À l’arrière, deux bandes de lumière réglables scintillent quand un jeu est ouvert.

Son écran AMOLED de 6,8 po, avec caméra avant cachée, ne comporte aucune encoche dans la partie supérieure. On a donné au REDMAGIC 7 Pro un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une très bonne sensibilité avec un taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz. Le Galaxy S22, à titre de comparaison, a un taux de 240 Hz.

On a donc entre les mains un téléphone à l’écran très réactif offrant des images bien définies.

Sous le capot, on a un Snapdragon 8 Gen 1 avec 16 Go de RAM. La carte graphique est un Adreno 730. Laissons le logiciel d’étalonnage Geekbench 5 nous donner en toute objectivité un verdict sur la puissance de cet attirail.

En matière de puissance, le REDMAGIC 7 Pro s’impose comme le meilleur téléphone Android que nous ayons testé. Sa capacité graphique n’est battue que par celle du Pixel 6 Pro.

La pile est généreuse, à 5000 mAh, et peut être rechargée en moins d’une heure avec le chargeur rapide 65 W inclus.

On aime moins

Pour la photo, le REDMAGIC 7 Pro a été équipé de trois objectifs à l’arrière : un grand-angle de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. Les égoportraits, eux, sont tirés avec un objectif de 16 MP. Cet ensemble s’en tire honnêtement, sans plus. Les photos manquent de vivacité mais offrent un niveau satisfaisant de détails et de contraste. Bref, il fait son travail sans se démarquer et n’est pas du tout de taille face aux meilleurs Android à ce chapitre.

Même constat pour les haut-parleurs intégrés, qui manquent singulièrement de profondeur. On devine que la clientèle cible, ici, préfère ses propres écouteurs.

Il est plus lourd que la moyenne, à 238 g, et un peu plus épais, à 10 mm. Le responsable est une curieuse bosse à l’arrière, à la forme futuriste, vraisemblablement placée pour laisser de la place au système de refroidissement.

La surcouche que Nubia a développée pour Android 12 est bâclée en français, avec les trois quarts des menus qui s’affichent tout de même en anglais.

On ne dispose d’aucune certification IP pour sa résistance à l’eau et à la poussière. Enfin, on ne dispose pas de la possibilité de la charge magnétique.

On achète ?

Les appareils destinés au jeu vidéo, ordinateurs comme téléphones, sont d’abord de puissantes machines, aux spécificités techniques au-dessus de la moyenne et généralement plus coûteuses. C’est vrai du côté de la puissance pour le REDMAGIC 7 Pro, ça ne l’est pas pour le prix, plutôt avantageux considérant ses performances.

Et le sous-menu réservé au jeu vidéo qu’on peut activer avec le bouton rouge ravira tous ceux qui utilisent surtout leur téléphone pour le jeu vidéo. Ceux-là seront séduits par l’appareil de Nubia, qui ne rate pas sa clientèle première.

Son design et ses petits défauts hors de sa niche n’en font toutefois pas un choix très recommandable pour les non-joueurs.