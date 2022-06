Au-delà de son contrôle futuriste par internet, l’Ironwood 650 de Traeger est un magnifique barbecue à granules de bois qui donne un goût fumé et une cuisson précise. Mais il ne convient pas à tous les usages ni à toutes les bourses.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Commençons par le constat le plus terre à terre : l’Ironwood 650 de Traeger est beau, un lourd baril de métal noir sur pattes et roues.

Il s’agit d’un barbecue à granules de bois, une technologie encore plutôt rare qu’un expert en chauffage de l’Oregon, Joe Traeger, a inventée en 1985. Ces petits cylindres de bois d’essences différentes sont placés dans un réservoir à droite de l’appareil et acheminés vers un brûleur et un ventilateur avec une vis sans fin. Le brûleur est couvert par une plaque métallique, de sorte que les aliments ne touchent théoriquement pas le feu. La graisse et les liquides sont évacués par gravité dans un petit seau sur le côté gauche.

Il comporte un panneau de contrôle et un petit écran à cristaux liquides. L’allumage se fait automatiquement avec une succession de quatre boutons qui permettent de choisir la température visée, 500 ℉ ou 260 ℃ au maximum.

La température détectée à l’intérieur du barbecue s’affiche et on dispose d’une sonde qu’on peut planter dans un aliment, pour suivre précisément sa température interne. Toujours sur le panneau de contrôle, on a des boutons pour déclencher le fumage (« Super Smoke »), pour conserver les aliments au chaud après la cuisson ou pour lancer un décompte.

Tout le contrôle après l’allumage peut être fait avec une appli mobile. Petite note ici : on ne peut allumer le barbecue à distance avec son téléphone, ce qui serait très dangereux. On dispose sur l’écran de téléphone de toutes les informations liées à la cuisson, dont on peut changer les paramètres.

CAPTURE D’ÉCRAN L’appli mobile du barbecue Ironwood 650 de Traeger

L’appli contient 1600 recettes, la plupart traduites en français, qu’on peut suivre pas à pas manuellement ou envoyer dans la mémoire interne du barbecue, qui peut en conserver quatre. Celui-ci prendra toutes les décisions liées à la température et au temps de cuisson. Des notifications sont envoyées chaque fois qu’une étape est franchie.

L’expérience de ce barbecue intelligent dont on contrôle les paramètres avec son téléphone est ahurissante. L’utilisation de la sonde, une première dans notre cas, assure qu’aucun aliment ne sera trop cuit, et on dispose d’ailleurs de tableaux nous indiquant clairement quelle température interne idéale atteindre pour le poisson, le poulet, le burger ou le bœuf qu’on veut saignant ou bien cuit. Le niveau restant de granules est affiché tout en bas.

Après trois semaines d’essais avec brochettes, légumes, steaks, saucisses et filets de poisson, les constats sont dans l’ensemble enthousiastes avec la famille et les amis. Les aliments ont un subtil petit goût de fumée et sont d’une tendreté impeccable, avec une surface légèrement grillée. Nous avons atteint le summum de l’expérimentation la veille de la rédaction de cette critique, avec une poitrine de bœuf de 2,5 kg fumée puis cuite pendant 12 heures à basse température, un « brisket ». Et un pur délice.

Quant à sa consommation de granules, le verdict est nébuleux. Nous avons passé un sac entier de 20 lb coûtant 23 $ les deux premières semaines pour une dizaine d’heures d’utilisation, ce qui est assez ruineux. Mais les 12 heures de cuisson du brisket n’ont consommé que 40 % d’un sac, ce qui est plus raisonnable.

On aime moins

Si vous aimez les viandes franchement grillées, à la limite carbonisées, vous allez être déçu par la cuisson aux granules, plus équilibrée. Un ami expert nous a conseillé un remède efficace : terminer la cuisson dans un four à « broil ».

À 1799,99 $, même au rabais un peu partout en ce moment à 1649,99 $, l’Ironwood 650 coûte cher. Tout est relatif, évidemment, des mordus du barbecue n’hésitant pas à payer bien plus pour un Kamado ou un Napoleon.

Avec une telle technologie, on est loin du barbecue dont on va changer le brûleur ou les pièces à la quincaillerie du coin. En dépit de la garantie de trois ans, on tremble à l’idée d’avoir à changer la vis sans fin ou les commandes électroniques.

On achète ?

L’Ironwood 650 est très loin du barbecue de base pour d’occasionnelles grillades d’été. Il faut aimer explorer, découvrir de nouvelles cuissons, bref, vouloir dépasser le niveau débutant tout en y mettant un prix conséquent. La connectivité WiFi est un ajout impressionnant et utile, mais pas essentiel.

Chose certaine, on a affaire ici à un produit très bien pensé et robuste, et dont l’utilisation malgré ses capacités technologiques est d’une grande facilité. Bref, un achat très recommandable.