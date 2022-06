Un robot aux fourneaux

Prenez le géant de l’électronique Sony. Ajoutez-y François Chartier, la gastronomie et un soupçon d’intelligence artificielle (IA). Vous obtenez un « truc de fou », de l’aveu du sommelier québécois et créateur d’harmonies aromatiques. Il concocte depuis 2018 une intelligence artificielle que pourront utiliser les chefs pour améliorer et créer de nouvelles combinaisons culinaires.