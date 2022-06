Oubliez tout ce que vous saviez sur le soccer, on a le droit d’assommer, terrasser et défoncer les buts avec des tirs inhumains dans Mario Strikers : Battle League. L’exercice est épatant, mais il demande une maîtrise rare pour un jeu Nintendo et s’avère répétitif en mode solo.

Karim Benessaieh La Presse

Disponible à compter de vendredi, le dernier jeu pour la Nintendo Switch développé en partenariat avec le studio canadien Next Level est la troisième variante de la franchise Mario Strikers, sortie initialement pour la Wii en 2007. Ce jeu était déjà une suite à Mario Smash Football créé pour le GameCube en 2005.

On est donc en plein dans l’univers Nintendo, à commencer par le choix des dix personnages canoniques, les Mario, Luigi, Bowser, Peach, Toad, Donkey Kong et autres Rosalina qui s’affrontent en équipes de cinq contre cinq dans cinq stades délirants allant du château médiéval au mont Champignon en passant au Camp de la jungle. On peut y jouer en mode solo, contre l’ordinateur, ou avec un maximum de sept autres joueurs en mode local ou en ligne. Cette dernière option n’était évidemment pas disponible lors de notre test, le jeu n’étant pas encore public.

CAPTURE D’ÉCRAN

Pas de règles

Pour se lancer, on a le choix entre le match rapide et une série de tournois aux modalités variées, dont le nombre augmente plus on avance dans le jeu. Chaque personnage a ses forces et ses faiblesses, Donkey Kong étant plutôt lent mais puissant tandis que Peach file comme l’éclair sur le terrain. Les joueurs peuvent être dotés d’équipements supplémentaires au fil des victoires qui vous donneront d’autres capacités… ou un nouveau look.

Comme dans un jeu plus sérieux de soccer, vous devez passer le ballon d’un joueur à l’autre, l’arracher à l’adversaire et compter. La similitude avec les jeux classiques à la FIFA s’arrête là.

Il n’y a techniquement aucune règle, et le terrain est ceinturé par une clôture électrique. Parce qu’on est chez Nintendo, vous disposez d’objets qui tombent du ciel, bananes, carapaces de tortue, bombes, que vous pouvez lancer sur vos adversaires. Des carrés vous permettent d’acquérir des pouvoirs pour électrifier, déboussoler ou renverser vos adversaires.

En tout temps, et il s’agit d’un choix rare dans un jeu Nintendo, on peut tacler sauvagement l’adversaire et l’envoyer au pays des rêves. Tout est affaire de synchronisme pour y arriver. À l’opposé, vous pouvez vous faire tacler et devez éviter le pire avec une combinaison précise de touches.

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO

De temps en temps, une sphère électrifiée que vous pouvez attraper vous montre un autre aspect du jeu : vous avez alors accès pendant quelques secondes à l’Hyper frappe. Ce tir se déclenche en appuyant fermement sur votre bouton, pendant qu’un cercle d’énergie s’emplit autour de votre joueur. Une animation du type manga embarque alors et le joueur effectue des gestes spectaculaires avant de tenter de marquer. Plus votre geste est précis, plus votre tir est foudroyant et a des chances d’entrer dans le but.

Maîtrise difficile

La précision, ici, est un concept clé de Mario Strikers : Battle League. Il faut passer par une bonne heure de formation comprenant huit leçons pour maîtriser des dizaines de gestes. Accélération, tir ciblé ou chargé, passes lobées, tacles, dribles et esquives, passes ou tirs directs (les « one-timers », au hockey), auxquels il faut ajouter pour chacun une formation pour les « gestes parfaits » : rarement a-t-on vu pareille complexité dans un tel jeu, loin des commandes intuitives de Mario Kart ou de Mario Tennis Aces, deux jeux pourtant aussi remplis d’effets Nintendo.

CAPTURE D’ÉCRAN

L’avantage, c’est qu’on dispose d’une panoplie impressionnante de mouvements. L’inconvénient, majeur pour un jeu conçu pour la famille ou les amis, c’est que vous aurez de la difficulté à trouver un adversaire maîtrisant aussi bien que vous ses subtilités.

Comme nous n’avons pu jouer en ligne et qu’aucun rival digne de ce nom n’était disponible, nous n’avons joué que contre l’ordinateur. Dans ce cadre, les animations et les effets spéciaux sont amusants et étonnants, mais s’avèrent plutôt répétitifs après un certain temps. Vivement l’arrivée d’amis en ligne pour un peu de variété.

Au final, on a ici un jeu aux animations explosives, bourré d’action et rafraîchissant, du pur Nintendo qui ne renouvelle pas le genre mais ne décevra pas les amateurs de cet univers. Les mordus du foot, par contre, ne sont pas à la bonne adresse.