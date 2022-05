Dans Jurassic World Primal Ops, jeu mobile gratuit au téléchargement avec achats intégrés, on doit sauver des dinosaures et collectionner les différentes espèces qui deviendront des alliées.

Pour la première fois dans Jurassic World, les humains interagissent réellement avec les dinosaures dans le tout nouveau jeu que lancera prochainement le studio montréalais Behaviour, Jurassic World Primal Ops.

Karim Benessaieh La Presse

Jurassic World Primal Ops

« C’est un peu la jonction entre ce qu’on aime des jeux d’action-aventure et de Jurassic World », explique Francis Elphick, directeur créatif. Dans ce jeu mobile gratuit au téléchargement, avec achats intégrés, on doit sauver de pauvres dinosaures de mercenaires sans scrupules et collectionner les différentes espèces qui deviendront des armes contre ces méchants. « Les dinosaures ne sont plus nos ennemis, ils sont maintenant partout sur la planète et deviennent nos alliés », précise M. Elphick. Conçu en collaboration avec Universal Games, le jeu sort parallèlement au nouveau film, Monde jurassique : la domination.

Google Maps

CAPTURE D’ÉCRAN La première solution pour limiter la collecte de données de localisation consiste à aller dans les préférences de Google Maps, en cliquant sur votre photo en haut à droite, puis en choisissant « Vos données dans Maps ».

Une lettre signée par 42 élus démocrates américains cette semaine, demandant à Google de ne plus récolter de données pouvant identifier les femmes qui se sont fait avorter, rappelle à quel point ces informations confidentielles sont trop facilement accessibles. En attendant la réponse de Google à cette requête, il y a pourtant des solutions connues pour ne pas divulguer vos allées et venues. La première consiste à aller dans les préférences de Google Maps, en cliquant sur votre photo en haut à droite, puis en choisissant « Vos données dans Maps ». Mais la récolte de données, surtout sur un téléphone Android, est tentaculaire et touche une demi-douzaine d’autres fonctions. Le site PhoneAndroid a pondu un excellent guide sur ce sujet.

Technovation

CAPTURE D’ÉCRAN DE YOUTUBE Sous l’apparence d’une application pour commander de la pizza, Get Cheesy permet de signaler une agression ou de demander l’aide de la police.

Réservée aux adolescentes, la compétition annuelle de Technovation Montréal a récompensé à la mi-mai quatre applications sur des thèmes comme le droit de la femme, l’anxiété et l’environnement. La gagnante chez les juniors a été l’application Kram, qui veut contrecarrer l’utilisation envahissante d’Instagram entre élèves avec une organisation plus efficace des échanges. Le coup de cœur du jury est une application brillante, Get Cheesy. Il s’agit en apparence d’une appli pour commander de la pizza, mais derrière chaque choix du menu se cache un message d’urgence pour signaler une agression, qu’on est suivie ou qu’on a besoin d’une aide immédiate de la police sans autre explication. Une bourse de 500 $ a été remise par Desjardins à chaque équipe gagnante.