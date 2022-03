PHOTO KIICHIRO SATO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les utilisateurs de TikTok sont exposés à de fausses informations sur la guerre en Ukraine en moins de 40 minutes de visionnement, selon une nouvelle enquête de NewsGuard.

Lila Dussault La Presse

Même s’ils ne cherchent pas de renseignements précisément sur le conflit, les utilisateurs de TikTok vont se faire suggérer du contenu véridique et de fausses informations, sans distinction entre les deux, sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, détaille l’enquête effectuée en mars.

NewsGuard est un site internet où des journalistes expérimentés analysent des sites d’information pour évaluer leur fiabilité. Dans le cadre de cette recherche, six analystes de différents pays ont désinstallé et réinstallé TikTok, créé de nouveaux comptes et regardé des vidéos sur le conflit en Ukraine en continu pendant 45 minutes.

Dans un autre volet de l’enquête, ils ont aussi fait des recherches à partir de mots spécifiques, comme « Ukraine » et « Donbass ».

Dans les deux cas, de fausses informations étaient diffusées, sans libellé pour prévenir l’utilisateur. Une grande part des utilisateurs de TikTok ont moins de 18 ans, rappelle NewsGuard.

Un porte-parole de TikTok a répondu au journal britannique The Guardian que des efforts étaient faits par la plateforme, depuis le début de la guerre en Ukraine, pour « enlever la fausse information et aider à protéger une expérience sécuritaire sur TikTok ».