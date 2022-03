En payant deux fois moins cher pour un iPhone, êtes-vous prêt à vous passer de l’objectif ultra grand-angle, du zoom optique, de la reconnaissance faciale et de la recharge MagSafe, le tout dans un écran 23 % plus petit ? Si vous avez répondu oui, le iPhone SE de troisième génération nouvellement lancé par Apple est le meilleur deal en ville.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

À sa troisième mouture, le concept des iPhone SE n’a pas changé depuis 2016 : on dote un téléphone Apple du même processeur qu’un modèle récent plus coûteux, on enlève quelques composantes haut de gamme et on empaquète le tout dans une coque plus petite, avec un écran de 4,7 pouces, le tout à un prix abordable.

Dans le cas du iPhone SE version 2022, on a été un peu plus généreux en le dotant de la puce A15 Bionic qui équipait le iPhone 13 il y a à peine cinq mois. Et ce n’est pas de la poudre aux yeux : nos tests d’étalonnage avec le logiciel de Geekbench 5 le démontrent, ce iPhone SE est aussi puissant que ses prédécesseurs de l’automne dernier, et largement plus performant que ses compétiteurs Android.

Inutile de préciser que ce petit téléphone tout en rondeurs – on a éliminé les bordures droites de iPhone 13 – roule à pleine vitesse pour toutes les tâches, celles du quotidien ou plus exigeantes comme le montage et le jeu vidéo.

Les différences flagrantes avec son coûteux prédécesseur : le déverrouillage et l’authentification se font avec les empreintes digitales plutôt que la reconnaissance faciale (Touch ID plutôt que Face ID, pour reprendre le jargon marketing d’Apple) et les bordures noires en haut et en bas de l’écran sont nettement plus visibles.

La recharge magnétique est toujours au rendez-vous, mais le iPhone SE ne peut plus se coller sur une rondelle avec le système MagSafe comme le iPhone 13. Les deux sont classés IP67, supportant jusqu’à 30 minutes à une profondeur d’un mètre. Nous nous sommes encore une fois amusé à mettre le iPhone SE dans un bol d’eau pour le récupérer ensuite, tout à fait fonctionnel.

L’écran étiqueté par Apple « Retina HD », plutôt que « Super Retina XDR » pour le iPhone 13, a une définition de 326 ppp plutôt que 460 et un contraste diminué à 1400 : 1. Sa luminosité est également abaissée à 625 nits plutôt que 800 nits. Honnêtement, nous avons eu beau mettre les deux appareils côte à côte, il aurait fallu des appareils de laboratoire pour distinguer ces différences.

Outre la taille de l’écran, bien plus réduite et qui rappellera de bons souvenirs à ceux qui ont acheté leur premier téléphone intelligent il y a une décennie, la grande différence est derrière la coque. L’arsenal de caméras du iPhone 13 est ici réduit à un seul objectif, qui est l’objectif principal de son prédécesseur, soit une caméra grand-angle de 12 Mpx. On perd le mode Nuit, le téléobjectif du 13 Pro Max et le zoom optique et son mode Cinématographique qui nous avait tellement impressionné.

Alors, qu’est-ce que ça vaut en photo, un téléphone dépouillé de ces accessoires ? Nous l’avons comparé à son grand frère, le iPhone 13 Pro Max, et à un téléphone au prix entre les deux, le Galaxy S21 FE. Voici trois prises de vue comparées.

Le iPhone SE (2022) contre le iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S21 FE PHOTOS KARIM BENESSAIEH

PHOTOS KARIM BENESSAIEH

PHOTOS KARIM BENESSAIEH 1 /3





La première évidence, c’est que pour les photos dans des conditions normales de luminosité et de mise au point, le iPhone SE est tout à fait compétitif. Quand la lumière fait défaut, il tente de compenser en augmentant la sensibilité au détriment de la nuance. Son mode Portrait, pourtant bien disponible en théorie, ne fait pas un aussi beau floutage que ses rivaux. Et de très près, n’ayant pas de mode macro, il est incapable de saisir toutes les nuances des objets.

Autrement dit, pour la photo au quotidien et celle que font 95 % des utilisateurs, le iPhone SE est un excellent appareil, doté du même objectif principal que ses plus grands frères et capable de rendre fidèlement couleurs et contrastes. Le Galaxy S21 FE, en bon appareil Samsung, est meilleur pour le traitement numérique, même s’il a tendance parfois à forcer la note.

Dernier atout mais non le moindre, cet appareil est vendu à partir de 579 $ pour 64 Go de stockage.

On aime moins

Nous nous sommes habitués depuis 2016 à des écrans de grande taille, si pratiques notamment pour la conduite automobile, la navigation web et les vidéos et qui offrent des claviers plus espacés. Le retour à un écran de 4,7 pouces ne nous a pas semblé très séduisant.

Nous l’avons déjà exposé plus haut mais rappelons-le : pour toutes les photos demandant plus de capacités optiques, surtout en basse luminosité et de près, le iPhone SE n’est pas de taille.

On achète ?

Apple affirme que le iPhone SE est le modèle le plus populaire auprès des premiers acheteurs de iPhone, et on le comprend aisément. Ce petit téléphone a un rapport qualité-prix absolument incomparable, les tests d’étalonnage et la prise en main le démontrent. On a même poussé la générosité, si on peut la qualifier ainsi, à le doter du plus récent processeur qui équipe encore les iPhone sur les tablettes, au point où on se demande si le iPhone SE ne va pas les cannibaliser. Peut-être pour le malheur d’Apple, mais sûrement pour le bonheur des acheteurs.