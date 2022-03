Le moniteur MateView GT n’est sûrement pas le compagnon de bureau idéal, mais il a du style comme pas un, avec son écran courbe à 165 Hz, son pied qui sert de barre de son et un contraste impressionnant, le tout à un prix raisonnable.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Il faut essayer un écran courbe pour comprendre son intérêt. Il ne s’agit pas que d’un gadget destiné à impressionner. Avec son écran de 34 pouces de diagonale, le MateView GT de Huawei permet d’avoir tous les éléments à l’écran à la même distance de vos yeux, qu’ils soient en bordure ou au centre. Il faut quelques heures pour s’y habituer, mais le résultat est très séduisant et immersif.

Le MateView GT a une courbe cotée 1500R (soit l’arc d’un cercle qui aurait 1,5 mètre de rayon), moins accentuée que certains moniteurs pour jeu vidéo qui atteignent le 1000R. Par contre, on l’a doté d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz qui donne beaucoup de fluidité aux mouvements. Il suffit de retomber dans un écran classique de 60 Hz pour constater la différence.

Les autres armes de ce moniteur sont le contraste de 4000:1, à des années-lumière des spécifications habituelles des écrans sous les 1000 $ qui atteignent rarement plus de 2000:1. Ajoutez à cela la capacité de gérer le HDR10 et une luminosité maximale de 350 nits, et vous obtenez une image brillante, colorée, bien nette que ce soit pour les films, les jeux vidéo ou l’affichage d’une page web.

La résolution est de 3440 pixels par 1440, soit 3K, avec le rendu de 1,07 milliard de couleurs. On peut l’incliner de 25 degrés vers le bas ou le haut.

Mais assez parler chiffres, voyons les petites touches plus originales dont a profité ce moniteur Huawei. La plus marquante, c’est son pied, un gros cylindre de 44 cm qui sert également de barre de son stéréo, avec deux haut-parleurs de 5 watts. Au milieu, on voit une ligne lumineuse tactile qui vous permet, du bout du doigt, de contrôler le volume. Cette ligne de lumière peut également pulser, se promener d’une couleur à l’autre ou ruisseler, huit effets lumineux au total pour ajouter un élément visuel amusant sur votre bureau. Le moniteur a également deux micros intégrés capables de capter la voix à 4 mètres à 360 degrés, avec des fonctions de suppression de l’écho et des bruits de fond.

Côté branchements, le MateView GT dispose de deux ports HDMI, d’une entrée DP et de sorties USB-C et audio. Sa deuxième entrée USB-C est réservée à son alimentation de 65 watts.

Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, le MateView GT se vend selon le prix de détail suggéré 749,99 $, un prix très raisonnable pour ses spécifications techniques.

On aime moins

Ce qui fait du MateView GT un compagnon de bureau incomplet, c’est l’absence de sorties USB-A pour brancher les périphériques. On peut utiliser son port USB-C pour afficher à partir de son ordinateur, mais il ne fournit que 10 watts : vous ne pourrez donc pas recharger en même temps votre ordinateur portable. Tout au plus pourra-t-il charger un téléphone ou une tablette.

Globalement, la disposition des ports à l’arrière du moniteur est peu pratique. Vous devrez le tourner complètement pour effectuer un nouveau branchement.

La qualité sonore fournie par la barre de son au pied du moniteur n’est pas très impressionnante. La basse est minimale et le son devient rapidement criard. Oui, la qualité est meilleure que celle fournie par notre MacBook Pro, mais on compare ici deux haut-parleurs volumineux aux plaquettes d’un ordinateur portable.

On achète ?

Si vous cherchez le moniteur parfait pour le télétravail, le MateView GT vous laissera quelque peu sur votre faim par son manque de connectivité. Et ses spécifications techniques dépassent largement les besoins de l’utilisateur moyen qui veut naviguer sur l’internet, écrire ou faire des Zooms.

Mais nous devons avouer que nos quelques semaines d’essai sur ce moniteur – sur lequel cette chronique est écrite en ce moment – nous ont séduit. Son écran courbe de 34 pouces, son contraste spectaculaire, sa barre de son contrôlée du bout du doigt, et la qualité générale de sa conception en font un achat très tentant. L’ajout d’un adaptateur pour disposer de plus de ports est toutefois hautement conseillé.