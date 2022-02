La caméra Nest Cam, maintenant offerte avec une pile rechargeable, offre une bonne qualité visuelle et une intégration à l’écosystème Google. Mais ses faiblesses, notamment son autonomie et quelques soucis logiciels, en font un appareil difficile à recommander.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

L’installation physique de la caméra Nest Cam à pile est bien pensée. Après l’avoir rechargée avec sa prise bien particulière, au design unique pour décourager les voleurs, on la colle tout simplement sur le socle qu’on a vissé à un mur ou à un arbre. Aimantée, la caméra peut prendre à peu près n’importe quel angle pour couvrir votre entrée, la cour ou l’entrée du garage.

Elle est conçue pour bien supporter les intempéries, même si on précise qu’elle n’est pas totalement étanche. L’autonomie de sa pile dépend de la fréquence d’utilisation. Nous y reviendrons.

Pour la configuration, il suffit la première fois de suivre le guide à partir de l’application Google Home. On scanne le code QR et la caméra apparaît ensuite dans l’application, où on peut regarder en direct l’image 1080p envoyée ou retrouver tout l’historique des mouvements détectés. Elle fonctionne de nuit grâce à six DEL infrarouges capables d’éclairer jusqu’à 6 m. Son détecteur de mouvement couvre 110 degrés, jusqu’à 7,5 m. Son micro et son petit haut-parleur permettent d’interagir à distance avec les visiteurs.

Google se montre particulièrement généreux sur un aspect : sans abonnement, vous avez accès aux trois dernières heures d’évènements enregistrés. En cas de panne, la Nest Cam peut conserver jusqu’à une heure d’enregistrement. L’intelligence artificielle intégrée permet de faire la différence entre une personne, un animal ou un véhicule détecté.

Si vous prenez l’abonnement Nest Aware, à 8 $ par mois, vous disposez des enregistrements depuis 60 jours. Surtout, vous pouvez activer la détection de visages familiers : après quelques jours à identifier les personnes, vous recevrez automatiquement une notification vous annonçant que telle personne précise a été détectée.

Pour faire l’essai de cette fonction plutôt amusante, vous avez droit à 30 jours d’essai gratuit de Nest Aware. La reconnaissance des visages n’est pas miraculeuse, surtout l’hiver quand tuques et foulards viennent la brouiller, mais elle fonctionne plutôt bien quand la personne vient vers la caméra pendant plusieurs secondes.

Les notifications de détection sont envoyées sur tous les téléphones sur lesquels votre compte et votre appli Google Home sont activés. Si vous disposez d’un Nest Hub avec écran, vous pouvez lui demander d’afficher l’image en direct.

On aime moins

L’autonomie de la pile, dans des conditions d’utilisation intense avec une trentaine d’évènements par jour, laisse nettement à désirer. Nous n’avons obtenu que trois semaines d’utilisation avant de devoir recharger la pile, automne comme hiver. C’est très peu, et loin du mois et demi promis.

Comme Google nous a fourni deux caméras, nous avons pu en installer une deuxième à un endroit bien moins passant, le chalet. Avec une dizaine d’évènements par mois, nous n’avons entamé que 30 % de la pile en deux mois. C’est ce qu’on peut considérer comme une autonomie satisfaisante. Le hic, c’est que la caméra semble souffrir de nos hivers québécois. À deux reprises lorsque le thermomètre s’est maintenu longtemps sous les -20 ℃ au chalet, la caméra s’est désactivée en raison du froid.

Nous l’avons précisé, la première installation s’est faite rondement. Par contre, quand nous avons voulu réinitialiser une caméra pour la réinstaller ailleurs, nous nous sommes heurtés à plusieurs bogues et avons dû nous y reprendre plusieurs fois. La caméra, de manière incompréhensible, se met en mode inactif et rien ne peut la réveiller. De façon générale, la configuration dans Google Home nous a semblé confuse.

Enfin, à 239,99 $ par caméra – 199,99 $ en rabais au moment d’écrire ces lignes –, la Nest Cam est coûteuse.

On achète ?

Par son système d’installation ingénieux, ses capacités de reconnaissance des visages, les trois heures d’enregistrement gratuites et la bonne qualité de construction de l’appareil, la Nest Cam à pile ne manque pas d’attraits. Sa faible autonomie quand elle est souvent sollicitée et l’incohérence de son application refroidissent toutefois notre enthousiasme, surtout pour un achat si coûteux.

Cette caméra peut toutefois être recommandable si vous disposez déjà de nombreux appareils Google.