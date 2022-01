Clins d’œil technologiques

Au-delà des avalanches de clics pour des chansons à succès – on a justement appris cette semaine que Girls Just Want to Have Fun avait atteint le cap du milliard de vues –, YouTube est une machine économique qui contribuerait à hauteur de 923 millions de dollars au produit intérieur brut du Canada et générerait l’équivalent de 34 100 emplois au pays.