Dans ce qui constitue la plus importante transaction de l’histoire du jeu vidéo, Microsoft a annoncé ce mardi l’acquisition du studio Activision Blizzard, derrière les succès planétaires Call of Duty et Candy Crush. Pour un montant de 68,7 milliards US, Microsoft met la main sur huit studios regroupant 9500 employés, dont Beenox, à Québec.

Karim Benessaieh La Presse

Cette acquisition fait de Microsoft la troisième plus grande entreprise de jeu vidéo au monde en termes de revenus, derrière Tencent et Sony, avec 30 studios de production dans le monde. Il s’agit du plus important achat de Microsoft, loin devant LinkedIn qui lui avait coûté 26,3 milliards US en 2016. La plus récente acquisition d’envergure de Microsoft dans le jeu vidéo avait été celle de Bethesda en 2021 pour un montant de 7,5 milliards US.

« Le jeu vidéo est la catégorie la plus dynamique et la plus excitante de loisirs à travers toutes les plateformes et nous allons jouer un rôle clé dans le développement de plateformes du métavers, a déclaré par communiqué Satya Nadella, PDG de Microsoft. Nous investissons de façon importante dans du contenu de classe mondiale, dans la communauté et l’infonuagique pour ouvrir une nouvelle ère de jeu vidéo qui met les joueurs et les créateurs à l’avant-plan et rend le jeu sécuritaire, inclusif et accessible à tous. »

Kotick en place… jusqu’en 2023

Au Québec, avec l’arrivée de Beenox dans son écurie, le géant américain compte dorénavant trois studios, après les acquisitions de l’antenne montréalaise de Bethesda et du studio indépendant Compulsion Games en 2018.

Le PDG actuel d’Activision, Bobby Kotick, restera aux rênes de l’entreprise. Quand la transaction, qui doit être approuvée par les autorités réglementaires américaines et par les actionnaires, sera conclue, ce sera le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, qui en prendra la tête. On s’attend à conclure l’opération en 2023.

Activision a été fondée en 1979 puis rachetée par Videndi en 2007, qui l’a fusionnée à Blizzard Entertainment. Avec Activision Blizzard, Microsoft met la main sur une entreprise comptant près de 400 millions de joueurs actifs mensuellement dans 190 pays et des franchises d’une valeur globale de 3 milliards US.

Mais il s’agit également d’un géant qui a connu son lot de controverses en 2021, alors que l’État de la Californie a déposé une poursuite en juillet dernier qui alléguait que l’entreprise avait une culture de « harcèlement sexuel constant ». Le PDG lui-même, Bobby Kotick, a été pris dans la tourmente, notamment quand un reportage du Wall Street Journal a révélé qu’il avait été impliqué dans plusieurs incidents de harcèlement et de comportement abusif ces dernières années et qu’il en avait couvert d’autres qui lui avaient été rapportés.

L’été dernier, plus de 1500 employés ont signé une pétition demandant son congédiement. Le conseil d’administration a plutôt réitéré sa confiance dans son PDG en novembre dernier. En octobre, M. Kotick avait annoncé une politique contre le harcèlement et avait réduit son salaire annuel à 62 500 $ jusqu’à ce que les changements soient implantés dans l’entreprise.